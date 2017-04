Vermischtes Waldsassen

Mit dem heutigen Donnerstag ist das Alten- und Pflegeheim St. Maria in der Egerer Straße Geschichte. Nach einem letzten Gottesdienst am Dienstagabend ist für die Bewohner der große Umzug ins Haus St. Martin in der Eichendorffstraße angesagt.

Sekt und Imbiss

Zum Gottesdienst, den Stadtpfarrer Thomas Vogl zum letzten Male in der gewohnten Umgebung zelebrierte, waren auch Angehörige und Pflegepersonal gekommen. "Wir wollen und müssen mit diesem Gottesdienst Abschied nehmen und auch Dank sagen", sagte Pfarrer Vogl. Eine Geschichte ende hier an diesem Ort und gehe woanders weiter. Der Dank bei dieser Eucharistiefeier gelte insbesondere für all das was hier geschaffen wurde. Für das Haus, das über Jahrzehnte hin viele Menschen beherbergt hat. Und dafür, dass Menschen ihren Dienst getan und ihre Nächstenliebe anderen geschenkt haben.Pfarrer Vogl wünschte den Senioren, dass dieser Neuanfang und das schnelle Eingewöhnen im Alten- und Pflegeheim St. Martin gelingen möge. Dafür überreichte Stadtpfarrer Thomas Vogl am Schluss des Abschiedsgottesdienstes an die Bewohner im Gottesdienstraum und auf den Stationen zum Andenken einen vorher gesegneten Schutzengel. Dieser, sagte der Pfarrer, möge die Bewohner beim Umzug am heutigen Donnerstag behüten und beschützen.Nach dem Gottesdienst klang die kleine Feier bei einem Gläschen Sekt und einem Imbiss aus.