Vermischtes Waldsassen

01.05.2017

6

0 01.05.2017

Ein "toller Erfolg" war der Pressemitteilung der Markgraf-Diepold-Grundschule zufolge die Schulmeisterschaft im Schwimmen. Bernhard Panrucker und Sportbeauftragter Achim Neubauer hatten die Veranstaltung bestens vorbereitet. Von den knapp 200 Kindern nahmen 160 an den Wettkämpfen teil. Mit großem Eifer waren die Mädchen und Buben bei der Sache. Besonders das Interesse am Brustschwimmwettbewerb war riesig. Hier musste man schon eine Topleistung zeigen, um auf das Siegertreppchen zu gelangen. Auch die beiden anderen Disziplinen Kraul und Rückenkraul wurden mit Ehrgeiz und Leidenschaft absolviert. Um Schulsieger zu werden, musste man sich nämlich an allen drei Schwimmarten beteiligen. Die alljährliche Siegerehrung fand nun in der Aula der Grundschule statt. Die ersten drei Schulsieger aus den Klassen 1/2 und den Klassen 3/4 bekamen von Schulleiterin Maria Piendl für ihre großartigen Leistungen eine Urkunde, eine Medaille und jeweils ein Buch überreicht.

Vorne mit dabei

Die besten Teilnehmerinnen waren Maria Katsikis, Clarissa Dathe, Emma Krieger, Dominika Codlova, Vanessa Makariusova und Lieselotte Slany. Bei den Buben waren vorne mit dabei Luca Hofmann, Bastian Pritzl, Oliver Fröhler, Franz Summer und Dominik Gennari