09.02.2017

Wieder ein toller Erfolg war der Workshop "Technik", den die Fachoberschule Marktredwitz an der Realschule im Stiftland Waldsassen durchgeführt hat. Acht FOS-Schüler der Ausbildungsrichtung "Technik" leiteten interessierte Schülerinnen und Schüler aus Waldsassen beim Bau eines eigenen Notenwürfels an und gewährten diesen so auch einen kleinen Einblick in das Praktikum der 11. Klasse.

Das ist fester Ausbildungsbestandteil an Fachoberschulen. Beim Projekt "Notenwürfel" konnten die Teilnehmer erste Erfahrungen beim Umgang mit elektronischen Bauteilen, Werkzeugen und Maschinen sammeln und ihre handwerklichen Fähigkeiten erproben.Die durchwegs begeisterte Resonanz und die Absicht zahlreicher Teilnehmer, sich die Fachoberschule Marktredwitz beim Tag der offenen Tür im März anzusehen, spricht für den Erfolg dieser Veranstaltung.