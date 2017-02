Wirtschaft Waldsassen

Die Qual der Wahl haben heute Schüler, wenn sie nach einem Ausbildungsplatz suchen. Und Unternehmen müssen sich anstrengen bei der Suche nach Fachkräften. Bei der Ausbildungsmesse zum Beispiel.

"Wir alle setzen große Hoffnungen auf sie", sagte Claudia Strobel-Dietrich, Leiterin der Mittelschule. Dort werden sich am Samstag, 11. März von 9 bis 13 Uhr, 60 Unternehmen aus der Region vorstellen. "So viele wie noch nie", freute sich Hilmar Fütterer von der Wirtschaftsförderung des Landkreises. Ziel ist es, dass die jungen Menschen viele Berufe und die Firmen kennenlernen.Florian Rieder (IHK Weiden) sah auch die Gelegenheit, dass die Schüler auch gleich in Kontakt mit den Personalchefs kommen und mit denen auch ihre Bewerbungen simulieren können. Rieder rief die Besucher auf, Bewerbungsmappen mitzubringen. "So bekommen sie ein Feedback, was eventuell noch fehlt oder ergänzt werden muss." Bürgermeister Bernd Sommer riet dazu, auch Jugendliche aus den benachbarten Tschechien einzuladen, hier im gemeinsamen Oberzentrum Eger-Waldsassen ihre berufliche Karriere zu starten. Sommer sah darin weiteres Potenzial für die Unternehmen, junge Kräfte für sich zu gewinnen. Hilmar Fütterer bestätigte, dass schon Kontakte nach Tschechien laufen. "Bei der nächsten Messe sind die Jugendlichen von dort mit dabei". Birgit Trummer (IHK Regensburg) sah den Trend zum Studium und brach eine Lanze für die duale Ausbildung. "Vergangenes Jahr konnten 450 Ausbildungsplätze im Bereich der IHK nicht besetzt werden."Laut Hilmar Fütterer ist zwar die Industrie bei der Ausbildungsmesse stark vertreten, das Handwerk schwächle aber. Wirtschaftsförderer Manfred Dietrich wusste, dass die Unternehmen immer mehr um junge Leute buhlen. Zukunftscoach Andreas Büttner stellte das Berufliche Schulzentrum Wiesau vor. Ausbildung in Kombination mit Studium sei der Renner. "Wir arbeiten derzeit mit drei Hochschulen in Nordbayern zusammen." Berufsberater Franz Lahm betonte, dass auch immer mehr Erwachsene das Angebot der Ausbildungsmessen annehmen. Die Wirtschaftsjunioren bieten ein Bewerbertraining mit Vorstellungsgesprächen an.