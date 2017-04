Wirtschaft Waldsassen

28.04.2017

Ob Sportler-Produkte für mehr Vitalität oder diätetische Lebensmittel - der Markt für Nahrungsergänzungsmittel brummt. Ganz vorne mit dabei: Die Firma Vital-Products. Das Unternehmen investiert am Standort Waldsassen rund 8 Millionen Euro.

"Wir sind extrem gewachsen", sagt Geschäftsführer Alexander Pfißtner über das Unternehmen. Seit 2002 ist es in Waldsassen etabliert und fertigt die Kapseln, Tabletten oder das Pulver im Auftrag. Zum Komplettservice gehören Verpackung und Etikettierung. Inzwischen ist die Firma - zusammen mit dem Bürogebäude an der Prinz-Ludwig-/Ecke Pötzlstraße - auf vier Standorte verteilt: Produktion im Rückgebäude des früheren Weka-Kaufhauses, Konfektionierung und Versand in der ehemaligen Comet-Halle, das Lager in Mitterteich.Die Teilbereiche sollen künftig konzentriert werden. "Deswegen gehen wir das jetzt an", erläutert Pfißtner den Fabrikneubau auf rund 6500 Quadratmeter Fläche in einem neuen Domizil im Gewerbegebiet "An der ehemaligen Porzellanfabrik" (wir berichteten) zwischen Mitterteicher Straße und früherer Bahnlinie. Spatenstich ist Anfang Mai, der weitere Zeitplan sportlich. Schon um Weihnachten herum, so hofft der Diplom-Betriebswirt, soll der Betrieb im neuen Gebäude starten."Wir sind in Waldsassen groß geworden", begründet Pfißtner den Anspruch, mit der Firma auch in der Klosterstadt zu bleiben. Und bemerkt, dass Waldsassen als Standort attraktiv und angenehm ist - mitunter des gastronomischen Angebots wegen. Der Geschäftsführer unterstreicht den guten Draht zu Bürgermeister Bernd Sommer: Er habe große Anteil daran, dass die Firma am bisherigen Standort auch expandieren kann, so der Chef im Hinblick auf die Ausweisung der neuen Gewerbefläche auf früheren Bareuther-Fabrikgrund. Die Firmenleitung habe das Gefühl, dass in der Stadtverwaltung alles getan worden sei, um dem Unternehmen den Weg für das Vorhaben zu ebnen. Aktuell beschäftigt Vital-Products 65 Mitarbeiter, der größte Teil davon in Vollzeit - Tendenz steigend. "Wir wollen weiter wachsen", sagt Pfißtner über die Firma mit einer Muttergesellschaft mit Sitz in der Schweiz. Deshalb soll nach dem Umzug das Personal weiter aufgestockt werden. Neben Mitarbeitern in der Produktion und im Versand beschäftigt das Unternehmen auch Chemiker und Lebensmitteltechniker: Im Herbst beginnt eine Werkstudentin in der Sparte Lebensmittel-Sicherheit ein Duales Studium.