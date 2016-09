Jahrgangstreffen in Waldsassen

Wirtschaft Waldsassen

Klassentreffen feierten diesen Samstag die ehemaligen Schülerinnen des Jahrgangs 1950/51. Trotz des schlechten Wetters und der wenigen Anmeldungen ließen sich die Damen nicht unterkriegen und freuten sich über das Wiedersehen.

Bereits am Nachmittag stimmten sich die Teilnehmerinnen auf die Feier ein - bei Kaffee und Kuchen. Danach ging's geschlossen zum Gottesdienst in die Basilika. Danach feierten alle noch gemeinsam bis in die späten Abendstunden im Gasthaus Pirkl.Am Tag drauf klang das Treffen bei einem gemütlichen Brunch im Jugendheim in Waldsassen langsam aus. "In fünf Jahren sehen wir uns wieder", waren sich die Frauen einig - und zeigten sich davon überzeugt, dass es dann zum "runden" Geburtstag mehr Anmeldungen zur Wiedersehensfeier geben wird.