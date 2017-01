Wirtschaft Waldsassen

26.01.2017

1

0 26.01.2017

Die Grüne Woche ist laut Brunner eine ideale Gelegenheit, um die Werbetrommel für die bayerische Kultur- und Genusstradition zu rühren und den Besuchern die kulinarische und landschaftliche Vielfalt im Freistaat vor Augen zu führen. Mehr als 20 Spezialitäten-Hersteller kredenzen den Besuchern in der Bayernhalle bekannte und weniger bekannte Schmankerl. Landfrauen aus allen Teilen Bayerns zaubern traditionelle und regionaltypische Gerichte auf den Tisch. 17 regionale Tourismusverbände und Anbietergemeinschaften von "Urlaub auf dem Bauernhof" präsentieren in der Bayernhalle, was es im Freistaat alles zu sehen und zu erleben gibt. Und im zünftigen bayerische Biergarten zeigen 50 Musik- und Trachtengruppen mit mehr als 1000 Mitwirkenden, wie im Freistaat musiziert, getanzt und gefeiert wird.Auch MdB Reiner Meier schaute am Kondrauer-Stand in Berlin vorbei. "Ich bin stolz, dass die Firma hier dabei ist. Denn sie überreicht nicht nur eine bayerische, sondern auch eine oberpfälzische Visitenkarte." Bei dem Gespräch mit dem Geschäftsführer Ralf Brodnicki probierte Reiner Meier auch das neue Produkt, die Hopfenlimo Hopster . Kondrauer Mineralbrunnen blickt auf eine über 700-jährige Tradition zurück. Bereits im Jahr 1281 schöpften die Zisterziensermönche des Klosters Waldsassen aus der dortigen Quelle. Auch Fürsten und Könige kamen in dem Genuss des Mineralbrunnens.