Wirtschaft Waldsassen

28.04.2017

28.04.2017

Der Parksheriff werde damit nicht auf sprichwörtlich leisen Sohlen unterwegs sein, bemerkte Bürgermeister Bernd Sommer. Denn der E-Golf, den die Stadt Waldsassen diese Woche beim Autohaus Enslein-Schönberger in Empfang nahm, rollt völlig lautlos heran.

Nutzen wird das neue Auto für den Fahrzeug-Pool der Verwaltung vor allem Tobias Tippmann, technischer Mitarbeiter im Bauamt. Mit der Anschaffung will die Kommune ein Zeichen setzen für E-Mobilität. Das charakteristische LED-Lichtband an den beiden vorderen Ecken, das "E" am Ende des Kennzeichens - das sind die einzigen optischen Merkmale, mit denen sich das Elektro-Auto vom üblich motorisierten unterscheidet. Das Auto im Wert von 36.000 Euro wird auf der Basis eines Leasing-Vertrags genutzt.