Freizeit Waldthurn

11.05.2017

11.05.2017

Spielberg . (fvo) In der Marktgemeinde Waldthurn laufen die Vorbereitung für das große Heimatfest im Juni auf Hochtouren. So sind auch die Spielberger fleißig am Vorbereiten. Vor 25 Jahren legten die Feuerwehrmänner um den damaligen Vorsitzenden Josef Beimler und den heutigen Chef Josef Schwab los und konstruierten ihre Kapelle des heiligen Wendelin im Kleinformat. Zur 800-Jahr-Feier mussten nun ergänzende Arbeiten vollzogen werden, die wegen der Genauigkeit und filigranen Maltechnik ausschließlich in zarter Damenhand lagen. Karl Greiner stiftete damals das Holz und heute die Farbe. So wird die Dorfkapelle beim historischen Festzug durch die Straßen von Waldthurn fahren und für die hoffentlich vielen Besucher mit Sicherheit ein Hingucker sein.