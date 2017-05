Freizeit Waldthurn

12.05.2017

Vom 9. bis 18. Juni feiert Waldthurn 800-jähriges Bestehen und zugleich 500 Jahre Markterhebung. Ein weiteres Mosaiksteinchen trägt der "Unterausschuss Festschrift" zum Gelingen bei. In einer Auflage von 1000 Exemplaren präsentierte er die Jubiläumsschrift.

Musikalisches Völkchen

Auf der Zielgeraden

Oberbernrieth. (fvo) Im Gasthaus Kominowski kamen die Festschrift- Verantwortlichen und der Gesamtfestausschuss zusammen, um den Entwurf zu begutachten. Sprecher Georg Schmidbauer fand sehr persönliche Worte zur Entstehung und der Arbeit des Ausschusses, der seit zwei Jahren tätig war. "Es hat mit euch unheimlich Spaß gemacht - wir harmonierten wie die 12 Apostel und eine Apostelin dazu", meinte er scherzhaft auf die insgesamt 13 Mitglieder des Unterausschusses Festschrift hinweisend.Auf 262 Seiten ist das facettenreiche Leben in und um Waldthurn dargestellt. Perfekt ergänzen die von der Geschäftswelt zur Verfügung gestellten Anzeigen die Berichte. Auf der Titelseite ist ein Aquarell des Waldthurner Landarztes und Künstlers Nikolaus Globisch mit dem Motiv des Waldthurner Marktplatzes zu sehen. "Beim Kick'n" könnte Rudi Meißner sein Kunstwerk nennen, das auf der Rückseite der Schrift abgedruckt ist."Drei Ausschussmitglieder möchte ich aber besonders hervorheben", meinte Schmidbauer. Petra Reil übernahm das Organisatorische. Ein Glücksfall sei die Mitarbeit von Josef Forster gewesen. Er sei ein Profi auf diesem Gebiet, habe sich um die Ausschreibungen zum Druck gekümmert und gleichzeitig ausgezeichnete Beiträge für die Broschüre geliefert. Forster ist auch der Verfasser der Geschichtsbetrachtungen zu 800 Jahre urkundliche Erwähnung und 500 Jahre Markterhebung. Als "Mann für alle Fälle" sei Helmut Gollwitzer unersetzbar. Zusammen mit Forster habe er sich um das Konzept und das Design gekümmert.Schmidbauer legt in seinen Artikeln unter anderem die Geschichte der Reichsherrschaft dar, beleuchtet das "Haus der Bäuerin", das Wirtschaftsleben und den bedeutendsten Sohn von Waldthurn, Wolfgang Caspar Printz, der vor 300 Jahren starb. Nicht zu vergessen Hans Beimler, ein unerschrockener Waldthurner Kämpfer gegen den Faschismus, Johann Baptist Hauttmann, ein berühmter Porträtmaler aus dem 18. Jahrhundert und Hans May, der sich als Heimatforscher mit dem Fahrenberg beschäftigte.Max Kick kümmerte sich um die Ortsteile Waldthurns. Auch die medizinische Versorgung (Dr. Nikolaus Globisch/Dr. Johannes Weig) und die Geschichte der Schule (Herwig Maier) werden durchleuchtet. Dass die Waldthurner ein musikalisches Völkchen sind, beweisen die Berichte über die Musikkapellen und vielen Gesangsgruppen."Hervorragende Leistungen und Erfolge in Sport, Hobby und Freizeit" ist die Rubrik, in der Franz Wittmann beweist, welch erfolgreiche Sportler den Markt über die Grenzen hinaus berühmt machten und machen.Hans Pausch stellt den Künstler Wigg Bäuml vor und führte ein Interview mit den in Kallmünz lebenden Vorsitzenden des Berufsverbands Bildender Künstler Niederbayern/Oberpfalz (BBK). "Meine künstlerischen Wurzeln liegen im wahrsten Sinne des Wortes in Waldthurn." Pausch stellt auch mit Hans Malzer einen weiteren gebürtigen Waldthurner Künstler vor und bringt ihn in einem Gespräch dem Leser näher.Eine Besonderheit ist der in Lennesrieth aufgewachsene Countertenor Franz Vitzthum. Die Geschichte der Pfarrei Waldthurn und die Kirchen in der Marktgemeinde sind in der Festschrift aufgearbeitet. Ein Muss war auch die Partnerschaft mit der tschechischen Stadt Hostau. Wie sah Waldthurn aus, Boden- und Baudenkmäler (Josef Forster), interessante Grafiken über die demografische Entwicklung in den vergangenen 30 Jahren runden das Werk ab.Festleiter Bürgermeister Josef Beimler war bei der Vorstellung der Festschrift begeistert. "Wir sind auf die Zielgerade eingebogen - zu einem unvergessenen Fest gehört diese unvergessene Festschrift."Die Broschüre wird ab Ende Mai zusammen mit den Festzeichen durch den Unterausschuss, die Festdamen, die Festburschen an die Haushalte in der Marktgemeinde für 10 Euro pro Ausgabe verkauft. Ebenso ist die Broschüre im Rathaus und in den Waldthurner Geschäften erhältlich.