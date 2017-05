Freizeit Waldthurn

09.05.2017

(fvo) Seine Familie nennt ihn scherzhaft "Hausmeister". Georg Müller feierte mit vielen Gratulanten 80. Geburtstag. Aufgewachsen ist der Jubilar in Bibershof als ältestes von drei Kindern. Zur Schule marschierte er als junger Bursch nach Oberbernrieth. Danach erlernte er das Metzgerhandwerk beim Bergler-Metzger in Waldthurn.

Dort und anschließend bei der Metzgerei Weishäupl in Weiden stellte er so manche Wurstspezialität her. Später arbeitete er bis zur Rente 1996 bei der Detag in Weiden. In der Wallfahrtskirche auf dem Fahrenberg gab er im Mai 1968 Marianne Bäumler vor Pfarrer Max Meindl das Jawort.Zum Geburtstag gratulierten seine Söhne Markus und Christian. Nicht fehlen durften Schwiegertochter Petra und die beiden Enkel, die sechsjährige Marie und der zweijährige Johannes. Der "Portner-Schorsch", wie er auch genannt wird ist ein ruhiger und fleißiger Mann. Er kümmert sich trotz körperlicher Probleme um seinen geliebten Garten und ist im und um das Haus ein kompetenter Ansprechpartner. "800 Jahre Waldthurn und 80 Jahre Portner Schorsch - das passt zusammen", gratulierte Bürgermeister Josef Beimler.Im Pfarrgemeinderat war Müller zwölf Jahre vertreten. Christina Kellner gratulierte ihrem Nachbarn im Namen des Gremiums. Pfarrer Marek Baron ließ es sich nicht nehmen, den früheren Vorsitzenden der Katholische Arbeiterbewegung KAB (17 Jahre) Gottes Segen zu wünschen. Seit 20 Jahren ist der gläubige und bescheidene Marienverehrer außerdem Mitglied der Marianische Männerkongregation (MMC).