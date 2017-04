Freizeit Waldthurn

(fvo) Sie kamen aus Waldthurn, Georgenberg, Leuchtenberg, Waidhaus, Moosbach, Floß und Vohenstrauß. Sogar fleißige Schneiderinnen aus Falkenberg, Weiden, Wernberg-Köblitz und Oberviechtach nahmen an vier Samstagen den Weg ins Waldthurner Lobkowitzschloss auf sich, um beim Dirndlnähkurs dabei zu sein. 18 Teilnehmerinnen nahmen an 2 Kursen teil. Die Siedlergemeinschaft mit Erna Gollwitzer hatte den Workshop organisier. Bei einer Modenschau waren die Kleider nun in Surrers Radlhütte am Kühbachhof zu bestaunen. "Während des Kurses stöhnt schon die ein oder andere", sagte Gollwitzer. Sobald man das fertige Produkt stolz trägt, vergesse man die Momente des Zweifelns und Auftrennens. Viele melden sich gleich für das nächste Jahr wieder an. Die Schneiderinnen waren unter Anleitung von Trachtenschneiderin Edeltraud Wild aus Gaisthal bei Schönsee ans Werk gegangen. Unter dem Motto "Zeigt her eure Dirndln" inspizierte der stellvertretende Bezirksheimatpfleger Hans Wax die Unikate. "Was Sie tragen, ist mit einem schönen Zwiefachen vergleichbar. Schlechte Schlager sind oft auf Volksfesten zu sehen", zog er den Vergleich von selbstgenähten Dirndln und Stücken von der Stange. Hildegard Feiler aus Spielberg meinte: "Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden." Die Waldthurnerinnen Sieglinde Zielbauer und Elisabeth Kellner wollen beim zum Heimatfest gut gekleidet sein. Gerdi Kreuzer aus Waidhaus will als Musikantin festlich auftreten. Karin Preßl aus Wieselrieth staffierte ihre Töchter Luisa und Laura aus. Alexandra Neubauer aus Konatsried bei Oberviechtach war der Weg nicht zu weit, um ein fesches Dirndl zu nähen. "Ich habe seit 25 Jahren keine Nadel mehr in der Hand gehabt", meinte die Zahnärztin Juliana Reis aus Weiden. Beim Heimatfest werde sie ihr Kleid tragen. "Nächstes Jahr packen wir wieder an", versprach Gollwitzer. Bild: fvo