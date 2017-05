Freizeit Waldthurn

Der Tennisplatz Nummer 3 sollte aufgelöst werden, um das Areal anderweitig nutzen zu können. Ein aktiver Tennissportler macht in dem Zusammenhang ein uneigennütziges Angebot.

Kein Team im Spielbetrieb

Große Mehrheit

Woppenrieth. (fvo) Die Mitarbeiter des Amtes für ländliche Entwicklung (AlE) hatten vor Wochen die Vorplanungen für die Freizeitanlage am Badeweiher durchgeführt. Es stand der Tennisplatz mit der Nummer 3 in der Diskussion, ob man diesen eventuell auflöst und diesen separaten Platz in eine anderweitige Nutzung der Badeweiheranlage mit einbezieht. So musste die Mitglieder des Tennisclubs (TC) in der Jahreshauptversammlung darüber entscheiden.Vorsitzender Josef Götz konnte im Gursnstüberl in Woppenrieth eine Vielzahl an Mitgliedern begrüßen. Er berichtete, dass man derzeit keine Jugendmannschaft mehr gemeldet habe. Beim Mixedturnier gewann Wolfgang Golla vor Stefan Reil. Der Vorsitzende referierte über die Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr wie die Teilnahme am Bürgerfest, dem Glücksschießen des Schützenvereins und dem Ferienprogramm.Leider habe man keine Mannschaft mehr im Spielbetrieb. Vier Damen seien beim TV Vohenstrauß (Bezirksliga), ein Spieler beim SV Altenstadt/WN (Bayernliga Herren 60) und ein Spieler beim TSV Pleystein (Bezirksklasse 2 Herren 40) gemeldet. Derzeit habe der Tennisclub 98 Mitglieder - 45 Frauen, 43 Männer und 10 Kinder.Dann diskutierten die Mitglieder über die Auflösung des Tennisplatzes Nummer 3. "Der springende Punkt ist, dass der Platz fast nicht mehr genutzt wird, zumal auch keine Mannschaften mehr im Spielbetrieb sind und in naher Zukunft auch nicht mehr sein werden", meinte der Vorsitzende. Jedem müsse bei Erhaltung des Platzes bewusst sein, dass im Zuge der Dorferneuerungspläne hinsichtlich der Freizeitanlage eine gewisse Chance vertan werde."Als wir damals den dritten Platz gebaut haben, kostete dieser uns 30 000 Mark. Viele von uns streckten zur Finanzierung fünf bis sechs Jahre Mitgliedsbeiträge vor", entgegnete Wolfgang Golla. Man werde sich nach einer Auflösung nie mehr einen dritten Platz leisten können. Dieses Geld wäre fehlinvestiert gewesen. Der separate Platz sei trotz der derzeit wenigen Nutzung nach wie vor wichtig, da dort viele Freizeitspieler und Familien spielen könnten, ohne jemanden zu stören. Auch das Aufschlagtraining sei dort optimal.Dieser Platz sei auch eine gewisse Pufferzone zu den beiden Hauptplätzen 1 und 2. Durch den Zuzug von jungen Familien könne sich wieder ein größerer Bedarf einstellen. Golla wolle sich in den nächsten Jahren persönlich um die Pflege des stiefmütterlich behandelten Tennisfeldes als Platzwart unentgeltlich und eigenständig kümmern. "Die paar Euros für das erforderliche Ziegelmehl sollte sich der Verein leisten."Technischer Leiter Manfred Holbaum sagte: "Ich hoffe, dass der Wunsch in Erfüllung geht, dass neue junge Tennisspieler und Mitglieder kommen." Mit großer Mehrheit schlossen sich die Mitglieder den Ausführungen von Golla an. Platz 3 bleibt weiterhin bestehen. Bürgermeister Josef Beimler meinte, er könne mit dieser Entscheidung leben: "Wir als Gemeinde brauchen hinsichtlich der Badeweiherumstrukturierung diesen Platz nicht."Derzeit seien die Planungen für die Umgestaltung der Badeweiher-Anlage wegen der Kostenschätzung von derzeit 465 000 Euro aufgeschoben, da man Lösungen mit der Hälfte dieser Kosten finden müsse. Im Bereich der Tennisanlage wolle man eventuell vier bis fünf Campingplätze schaffen. "Sämtliche Planungen werden nur in Abstimmung mit dem Tennisclub geführt", versicherte Beimler. Götz wies noch darauf hin, dass die beiden Hauptplätze bereits bespielbar sind.