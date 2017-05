Freizeit Waldthurn

(fvo) Die Festdamen der 800-Jahrfeier blickten am Sonntag auf die Waldthurner 775-Jahrfeier im Jahr 1992 zurück. Helmut Gollwitzer hatte den Film, den damals Heinz Reißenweber aufgenommen hatte, digital aufbereitet. So begrüßte die Leiterin der Festdamen, Karin Kleber, die mehr als 150 Interessierten im überfüllten Pfarrheim. Sophia Bergmann kümmerte sich um die Technik und drehte "Das Rad der Zeit um 25 Jahre zurück". Es begann mit dem historischen Schauspiel an der Dreifaltigkeitssäule und führte die Zuschauer durch die 11 Festtage. Zu sehen waren Festleiter Werner Wagner und Pfarrer Andreas Renner. Erinnerungen an den unvergessenen Katecheten Joseph Greil und den kürzlich verstorbenen Bürgermeister Franz Bergler wurden wach. Interessant war es, wie sich viele Menschen verändert haben. Auch Erinnerungen an Frauen und Männer, die im Film zu sehen waren und leider bereits verstorben sind, wurden wach. Für das leibliche Wohl sorgten die hübschen Festdamen, die mehr als 20 Sorten an Leckereien wie Gitter- oder Käsekuchen zum Kaffee reichten. "Das war heute eine weitere klasse Aktion der insgesamt 31 charmanten Festdamen", meinte ein Besucher. Bild: fvo