Freizeit Waldthurn

02.05.2017

02.05.2017

Fahrenberg. (fvo) Der Fahrenberg hat von seiner Anziehungskraft nichts verloren. Bei der Wallfahrtseröffnung waren viele Pilger trotz des böhmischen Windes auf den "Heiligen Berg der Oberpfalz" gekommen. Die jahreszeitbedingte wallfahrtslose Fahrenbergzeit ist seit Montag wieder bis Ende November vorbei.

Eine große Anzahl Gläubiger pilgerte betend und singend von Waldthurn über den Rosenkranzweg hinauf zur Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung. Vom Hauptportal zog Pfarrer Marek Baron zusammen mit Diakon Janusz Subartowicz mit der Kommunionhelferin, Ministranten und Fahnenabordnungen in das festlich geschmückte und überfüllte Gotteshaus ein. "Unsere irdische Mutter ist das große Geschenke für uns alle", meinte der Geistliche. Die himmlische Mutter dürfe man als zweite Mutter im Herzen tragen. Bei ihr finde man Geborgenheit. Maria sei eine Helferin in der Not und zeige immer Umsicht. "Sie ist auf der Seite der Menschen und nimmt Anteil an ihnen. Viele Menschen legen ihre Not hier am Fahrenberg bei der Mama ab." Jeder habe Platz unter dem großen Mantel der Gottesmutter, Kranke, Schwache, Verzweifelte und Sünder dürfen Zuflucht darunter suchen. "An einer Hand Maria und in der anderen der Rosenkranz als Waffe im besten Sinne führt der Weg direkt zu Jesus Christus", meinte der Geistliche. Der gemischte Waldthurner Chor "Ton-Art" unter Leitung von Stephan Striegl erwärmte die Herzen der Menschen trotz der kühlen Temperaturen. Die Sänger machten den Gottesdienst zusammen mit Dr. Marietta Kellner an der Orgel sowie dem Lennesriether Christoph Pausch an der Geige zu einem musikalischen Erlebnis. Sarah Kellner glänzte als Solistin beim "Du hast ganz leis' mich beim Namen genannt". Bild: fvo