Freizeit Waldthurn

21.05.2017

Vom Rücken eines Pferds einen Tisch zu decken, ist gewiss nicht einfach. Beim 26. Trailturnier der Western Horse Friends (WHF) Floß in Woppenrieth ist eine Weidnerin nicht zu schlagen. Katja Sauermann lässt auf ihrer 19-jährigen Islandpferd-Stute "Hylling" alle hinter sich.

Vertrauen gefragt

Klasse Teams

Floß/Woppenrieth. (fvo) Dieses Pferd-Reiter-Team trug mit 93 Punkten den Sieg davon. An diesem Tag gab es aber nur Gewinner: Die Teilnehmer des Trailturniers, die Besucher des Countryfests und die Western Horse Friends (WHF) Floß, die am Samstag wieder eine perfekte Veranstaltung organisiert hatten. Bei den Reitbegeisterten unter 18 Jahren gewann Sue-Ann Uebel aus Fensterbach im Landkreis Schwandorf auf der sechsjährigen Norweger Quarter-Mix-Stute "Little Snipe".Beim ersten Teil des Trails am Vormittag machten sich 34 Reiter mit ihren Pferden auf den fünf Kilometer langen Weg in die Woppenriether Wälder auf. Sie hatten an verschiedenen Stationen Aufgaben wie vom Rücken des Pferds einen Tisch decken oder einen Slalom mit Ball zu bewältigen. Am Nachmittag zeigten sie im Parcours beim zweiten Trail-Abschnitt ihre Nervenstärke und Geschicklichkeit. Tiefes Vertrauen zwischen Reiter und Pferd war gefragt. Sie mussten durch einen Wassergraben, marschierten über eine Brücke oder öffneten und schlossen ein Tor."Pure Country - Pure Fun" war am Abend angesagt. Mit der fränkischen Country Kultband "Amarillo" hatten die Flosser wieder eine echte Größe in der Szene verpflichtet. Der Country-Stodl war mit 300 Gästen proppenvoll. Männer und Frauen bevölkerten mit Cowboyhüten und Reiterstiefeln die Tanzfläche.Manche Reiterin, die tagsüber unter dem Cowboyhut beim Trail noch um Punkte gekämpft hatte, zeigte hier mit den Händen in der Jeanshose ihre Line-Dance-Techniken. Die WHF-Vorsitzenden Michael Krichenbauer sowie Marco Rom zeichneten dabei unter Assistenz von Laura und Timo Krichenbauer die Sieger des Trailturniers mit Pokalen, Urkunden und Sachpreisen aus.Bei den Jugendlichen belegte hinter der Siegerin aus Fensterbach der elfjährige Maximilian Krämer aus Waidhaus auf der neunjährigen Lewitzer Stute "Luci Lu" den zweiten Platz. Ein klasse Team war auch die achtjährige Sofie Krämer ebenfalls aus Waidhaus und der 27-jährige Welsh-Shetty-Mix-Wallach "Bolero", die den dritten Rang erritten.Bei den Erwachsenen gingen 31 Teams an den Start. Den zweiten Platz belegte hinter der Siegerin aus Weiden Reinhard Graf (85 Punkte) aus Rieden mit seiner 13-jährigen "Princessa", einer Criollo-Mix-Stute. Auf dem Rücken des 19-jährigen Süddeutschen Kaltblut-Wallachs "Benno" wurde Desiree Schart aus Nabburg (81 Punkte) wie im vergangenen Jahr Dritte.Für 20 Jahre Mitgliedschaft bei den Western Horse Friends ehrten die Vorsitzenden Hannelore Krichenbauer aus Kalmreuth. Auch acht Wanderreiter aus Pfreimd und Georgenberg hatten sich zum Ritt nach Woppenrieth aufgemacht. Schirm- und Hausherr der Veranstaltung war Waldthurns Bürgermeister Josef Beimler, der zur 800-Jahr-Feier seiner Gemeinde einlud.