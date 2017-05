Freizeit Waldthurn

08.05.2017

7

0 08.05.2017

(fvo) Selten hat das Lobkowitzschloss so wenig freie Sitzgelegenheiten bei einer Veranstaltung gehabt wie am Freitag beim Zoiglabend der Festburschen. Viele junge Gäste aus Weiden oder auch ältere Besucher wie der Vohenstraußer Bürgermeister Andreas Wutzlhofer ließen es sich bei flotter Bedienung durch die Burschen im "Heimatfest-Lederhosen-Look" gut gehen. Neben süffigem Zoigl gab es Schnittlauchbrote, Geräuchertes, Griebenfettbrote und weitere Schmankerln. Auftrumpfen konnten die Festburschen der 800-Jahr-Feier mit ihrer eigenen Musiktruppe, den "Hulzstoußboum". Die vier Vollblutmusiker Jonas Kraus, Valentin Reil, Andreas Holfelner und Julian Bauer sind längst kein Geheimtipp mehr, sondern trotz ihrer Jugend eine echte "Kulttruppe", die Garant für ausgelassene Stimmung ist. Zudem juckte es Bastian Bäumler in den Fingern, so schnallte er sich seine Diatonische um und spielte gekonnt auf. Das Küchenteam um Resi Reil und Florian Weig arbeitete wie ein Uhrwerk. Sprecher Simon Bauer freute sich nach dem Zoiglabend enorm über die überwältigende Resonanz. Bild: fvo