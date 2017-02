Kultur Waldthurn

München/Lennesrieth. Diesen Abend wird der 17-jährige Jakob Ertl aus Lennesrieth wohl so schnell nicht vergessen. Zum großen Konzert von Schlagerstar Andrea Berg reiste er nach München in die Olympiahalle und ergatterte einen Platz in der ersten Reihe. Die Entertainerin holte den Oberpfälzer, der textsicher jeden Hit mitsang, sofort auf die Bühne. Dort sang er den Hit "Wenn du mich willst, dann küss mich doch" mit dem Schlagerstar. Die 12 000 Fans schienen begeistert, vom Berg-Fest - und von Jakob, dem "neuen Star am Schlagerhimmel" aus Lennesrieth. Bild: fvo