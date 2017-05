Politik Waldthurn

11.05.2017

11

0 11.05.201711

"Ich bin stolz auf unseren Zusammenhalt", sagt Vorsitzender Martin Troidl in der Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins. Sein Wunsch wäre zwar gewesen, mehr Mitglieder begrüßen zu können, aber "der harte Kern ist ja da".

Thema Dorferneuerung

Weniger Schulden

Neu im Gremium ist Kerstin Duric, die das Amt des Schriftführers übernimmt. Als Beisitzer wurden Manuela Riffel (neu), Alexander Schmidt (neu), Rainer Sollfrank und Herbert Striegl gewählt. Kassenprüfer bleiben Harald Zosel und Julian Reil. (fla)

(fla) Troidl blickte auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück. An der Mitgliederzahl von 29 habe sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert, der Altersdurchschnitt liegt bei 55 Jahren. "Wir brauchen dringend junges Blut", stellte der Vorsitzende fest. "Ein Highlight war im letzten Jahr sicherlich unser Straßenfest", freute sich Troidl und dankte den Organisatoren Hans-Peter und Martin Reil. Auch der Wurfstand beim Bürgerfest wurde wieder gut angenommen. Beim Ferienprogramm hatte man leider Pech mit dem Wetter.Natürlich steht auch beim SPD-Ortsverein das Heimatfest groß im Kalender: "Am Markttag bieten wir im Hof von Hans Kraus Kesselfleisch und Kraut an." Weiter beteilige man sich auch wieder am Ferienprogramm, außerdem werden Helfer bei der Bundestagswahl benötigt. Stefan Grünauer präsentierte seinen Kassenbericht. Tendenziell sei das Guthaben leicht angestiegen, was der zusätzlichen Veranstaltung, dem Straßenfest, zu verdanken ist. Man müsse überlegen, weitere Veranstaltungen anzubieten, um die Kasse weiter aufzufüllen, denn "die nächsten Wahlen stehen vor der Tür."Für Troidl sei die gute Zusammenarbeit in der Fraktion wichtig. Auch das Miteinander mit den anderen Parteien im Marktrat verlaufe immer fair. Es mache grundsätzlich viel Spaß, obwohl er sich das eine oder andere Mal mehr Leute in der Fraktionssitzung wünschen würde. In einer kurzen Runde wurden verschiedene aktuelle Themen angesprochen. So wollte Stefan Grünauer wissen, wie es mit der Dorferneuerung weitergehe. Hans-Peter Reil informierte, dass einzelne Projekte bereits laufen, unter anderem neue Stellflächen und das Haus der Bäuerin.Die Planungen für die Neugestaltung des Freizeitgeländes wurden finanziell sehr hoch angesetzt und sollen daher noch einmal überdacht werden. Grundsätzlich laufe die Dorferneuerung relativ gut. Traurig sei, dass man häufig von Ämtern ausgebremst werde, stellten Troidl und Reil fest.Man müsse aber auch vor Augen haben, dass die Pro-Kopf-Verschuldung trotz vieler Maßnahmen zurückgefahren werden konnte. Weitere Themen betrafen die Neubaugebiete "Hirmersbühl", "Maienfeld" und "Am Badeweiher 3". Zu "Maienfeld" merkte Troidl an, dass gerade die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen enorm wichtig sei. "Für das Gebiet ,Am Badeweiher' gilt es, eine passende Lösung für alle Beteiligten zu finden", stellte er fest. Breitbandausbau und Sanierung des Bergmann-Hauses waren weitere Punkte, die angesprochen wurden.Das Thema "Dorferneuerung" brannte Martin Reil weiter auf den Nägeln. Er vermutet, dass möglicherweise Privatpersonen nicht genügend aufgeklärt wurden. Hans-Peter Reil erwiderte, dass doch mehrere Informationsveranstaltungen stattgefunden hätten. Er sieht außerdem die Dorferneuerung aus Sicht der SPD auf einem guten Weg.Ein Punkt, "der einem Vorsitzenden immer Spaß macht", sei die Übergabe des Parteibuchs, freute sich Troidl. Manuela Riffel, die seit Oktober Mitglied im Ortsverein ist, wurde damit offiziell in der SPD begrüßt. Herbert Striegl wollte wissen, ob sich der Verein beim Heimatfest-Festzug auch beteiligt. Troidl merkte dazu an: "Wenn sich 8 bis 10 Personen bei mir melden, sind wir dabei." Außerdem gab er bekannt, dass das Straßenfest in diesem Jahr wegen des Heimatfests ausfällt.