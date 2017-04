Politik Waldthurn

26.04.2017

"Wasser ist unser wichtigstes Gut", sagte Bürgermeister Josef Beimler in der Marktratssitzung. Deshalb findet er auch das Konzept des Pilotprojekts "Lebendige Bäche in Bayern" richtig und wichtig.

Anlieger einbinden

Zuschüsse bewilligt

Neue Stühle für Turnhalle Zum Antrag von Manuela Grünauer und Manuela Riffel auf eine neue Bestuhlung in der Turnhalle beschloss der Marktrat, zunächst 200 neue Stühle (Firma BDS Weber, Pleystein, Kosten: 3242 Euro) anzuschaffen. Beimler empfahl jedoch, nicht alle alten Stühle zu entsorgen. Georg Stahl stellte fest, "dass ein Nachbestellen möglich sein muss, damit man später nicht unterschiedliche Stühle hat". Beimler versprach, dies noch zu prüfen. Hubert Stahl bat darum, die neuen Stühle nicht zu verleihen (OWV/FSV-Fasching oder ähnliches). Martin Troidl merkte hierzu an, dass die Stühle auch im Fasching nicht übermäßig beansprucht würden - bei "normalem" Gebrauch. (fla)

Antrag der Feuerwehr Auch beim Punkt "Anschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeugs für die Feuerwehr Waldthurn" war sich der Marktrat einig. Zunächst wird der vorzeitige Maßnahmebeginn beantragt. Wenn die Regierung zustimmt, kann die Ausschreibung erfolgen. Die Zeit bis zur Zulassung des vorzeitigen Maßnahmebeginns kann dafür genutzt werden, potenzielle Einsparmöglichkeiten abzuklären. Nachdem die Herstellergarantie für die Bereifung des Löschgruppenfahrzeugs abgelaufen ist, müssen neue Reifen angeschafft werden. Billigster Anbieter ist hier die Firma Reifen Wagner (3465 Euro). Außerdem wird ein Absturzsicherungssatz für das Fahrzeug angeschafft. Die Kosten betragen 500 Euro. (fla)

Wir müssen alle mehr aufeinander zugehen, nur in Zusammenarbeit kann es funktionieren. Marktrat Alois Weig (CSU)

(fla) Sandra Siebert vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) war erneut in die Marktratssitzung gekommen, um über den Stand des Projekts zu informieren. Bereits im vergangenen Jahr hatte sie 16 Kilometer Fließgewässer kartiert, davon ungefähr 14 Kilometer der Luhe ab deren Quelle. Außerdem gab es bereits Absprachen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung, berichtete sie. "Über den Winter habe ich ein Konzept erarbeitet", erläuterte Siebert weiter. Außerdem merkte sie an, dass die Untere Naturschutzbehörde das Projekt sehr begrüßt und für sinnvoll erachtet. In einem kurzen Referat stellte Siebert ihre Arbeit vor. Demzufolge befinden sich rund 40 Prozent der Gewässer in naturnahem Zustand, der Rest sei vollständig naturfern und ein aktives Umgestalten wäre notwendig. "Gerade in landwirtschaftlich bewirtschafteten Bereichen wurden die Gewässer begradigt oder verrohrt, der Uferbewuchs fehlt, und es wird größtenteils bis an den Gewässerrand bewirtschaftet", erklärte die Sprecherin.Sie empfahl daher, die ökologische Durchgängigkeit wieder herzustellen, Strukturanreicherungen wie Totholz oder Steine einzubringen - dadurch entwickelt sich ein naturnäheres Gewässer "quasi wie von selbst" - und eine Gewässer schonende Landnutzung. Für diese Maßnahmen gibt es auch verschiedene Fördermöglichkeiten, beispielsweise über die Flurneuordnung (Amt für Ländliche Entwicklung) oder über das bayerische Kulturlandschaftsprogramm.Ihr Rat zum weiteren Vorgehen lautete: Die Öffentlichkeit miteinbeziehen und das Gespräch mit den Anliegern suchen, um gemeinsam Lösungen zu finden. "Natürlich muss jede Maßnahme mit den Fachstellen abgestimmt werden", betonte Siebert. Im Rahmen des Projekts sollen erste beispielhafte Maßnahmen baldmöglichst umgesetzt werden, um eine weitere naturnahe Umgestaltung kleiner Fließgewässer auf kommunaler Ebene anzustoßen.Bürgermeister Beimler merkte an, dass viele "Sünden" während der Flurbereinigung entstanden sind: "Die gleichen Behörden bejahen jetzt dieses Projekt." Alois Weig stellte fest, dass die Maßnahmen nur funktionieren, "wenn die Landwirte mit im Boot sitzen". Darum würde er erst mit den betroffenen Bauern sprechen, bevor die Öffentlichkeit miteinbezogen wird. "Wir müssen alle mehr aufeinander zugehen, nur in Zusammenarbeit kann es funktionieren", fand Weig.Einstimmig beschlossen die Markträte anschließend die Vergabe der Verputzarbeiten am Giebel des Anwesens Troidl als Folgemaßnahme des Abbruchs des alten Feuerwehrhauses an die Firma Bäumler aus Floß. Die Kosten betragen rund 8000 Euro.Die Pfarr-und Gemeindebücherei erhält einen Zuschuss in Höhe von 150 Euro. Zur Bitte des Caritasverbands Weiden-Neustadt um Geld für den Sonnenzug 2017 merkte der Rathauschef an, dass es eine Spende von 50 Euro gibt, wenn Waldthurner Bürger mitfahren. Dem stimmte auch das Gremium zu. Für den Anstrich der Fassade am "Haus der Bäuerin" hatte Architekt Rudi Meißner mehrere Farbvorschläge vorgelegt. Die Mehrheit der Räte entschied nach kurzer Diskussion für ein "dunkleres Gelb/erdiges Ocker" und folgte so dem Wunsch des Mieters.