Sport Waldthurn

25.04.2017

28

0 25.04.201728

Die Waldthurner Schützen wollen ihren Verein fit für die Zukunft machen. Ein positives Zeichen ist die große Beteiligung der Jungschützen an der Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen.

Sportliche Erfolge

Ausgezeichnete Schützin

Neuwahlen Einstimmig wurde Siegfried Stöcker als Schützenmeister im Amt bestätigt. Stellvertreter bleibt Hubert Pühler. Claudia Albrecht kümmert sich weiter um die Kasse. Franz Kick und Michaela Pühler (neu) prüfen künftig die Kasse. Sportleiters ist auch künftig Richard Arnold. Die schriftlichen Arbeiten erledigt Manuel Arnold. In den Ausschuss wählten die Mitglieder Willi Ertl, Siegfried Beimler, Wolfgang Bergmann, Monika Meier, Josef Pühler, Jürgen Götz, Markus Pühler, Sebastian Holfelner, Roland Fichtl, Sabrina Kleber und Thomas Zellner. Leonie Müller und Sarah Fröhlich sind die neuen Jugendsprecher. (fla)

(fla) Weiter standen eine Ehrung und ein Rückblick der Jungschützen auf dem Programm. Schützenmeister Siegfried Stöcker forderte: "Wichtig ist vor allem, die Zukunft des Schützenvereins zu gestalten. Wir müssen den Verein fit für die zukünftigen Herausforderungen machen." Er ließ 2016 Revue passieren.Beim Heimatfest werde der Schützenverein einschließlich der Umzüge sieben Mal gefordert sein. "Am 11. Juni übernehmen wir den Ausschank. Hier würde ich mich freuen, wenn sich auch die passiven Mitglieder bereit erklärten, mitzuhelfen." Weiter werde auch in diesem Jahr zur Stodldisco eingeladen.Stolz sei man auf den Schüler- und Jugendbereich - nicht nur im Hinblick auf die Ergebnisse, sondern auch auf ihren Zusammenhalt und ihre Aktivitäten, merkte Stöcker weiter an. Sportleiter Richard Arnold berichtete über die sportlichen Erfolge. Der Verein hatte fünf Mannschaften (ein Schüler- und ein Jugendteam, zwei Luftgewehrmannschaften- sowie eine Luftpistolenformation) im Rundenwettkampf und Rundenfernwettkampf im Einsatz. Die erste Luftgewehrmannschaft (Roland Fichtl, Manuel Arnold, Swen Arnold, Julian Bauer) belegte in der Gauoberliga den sechsten Platz. Das zweite Team kam in der C-Klasse auf den ersten Rang. Die besten Schützen waren hier Josef Pühler (363 Ringe), Richard Arnold (354), Thomas Zellner (348) und Monika Meier (333).Die Luftpistolenmannschaft landete in der B-Klasse ebenfalls auf dem ersten Platz, punktgleich mit Kaimling aber 108 mehr erzielte Ringe. In der Einzelwertung schoss Sebastian Holfelner im Durchschnitt 365,25 Ringe. Er kam auf den ersten Rang vor Wolfgang Bergmann (359,75).Jugendsportleiter Sebastian Holfelner blickte auf die sportlichen Leistungen der Schüler- und Jugendmannschaften zurück. Er dankte dem Nachwuchs für den Einsatz. "Sie sind stets topmotiviert und kommen jede Woche eifrig ins Training." Manuel Arnold ergänzte den Bericht mit einer Powerpoint-Präsentation. Über einen zufriedenstellenden Kassenstand referierte Claudia Albrecht.In der Versammlung galt es noch, eine junge Schützin zu ehren. "Sie ist eine der erfolgreichsten Jungschützinnen. Nicht nur ihre sportlichen Erfolge überzeugen", stellte Stöcker fest. Leonie Müller sei immer hochmotiviert. Er überreichte ihr das Gauehrenzeichen in Silber. Müller ist mittlerweile ein fest etabliertes Mitglied der Luftpistolenmannschaft.Den Wunsch, ein Blasrohr-Set anzuschaffen, äußerte Manuel Arnold. Stöcker erklärte dazu, er habe seit einigen Monaten die Werbung dafür in einer Schützenzeitung gesehen. "Das Geld investieren wir und probieren das einfach mal aus", meinte der Schützenmeister schmunzelnd.