Vermischtes Waldthurn

26.04.2017

7

0 26.04.2017

Neustadt/WN/Waldthurn. (fvo) "An diesem schönen Tag übergebe ich die Medaille mit der Nummer 1 exklusiv an den Waldthurner Bürgermeister", erklärte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Josef Pflaum, am Montag. Vom 9. bis 18. Juni feiert Waldthurn Heimatfest. Dazu hat das Geldinstitut eine Jubiläumsmedaille mit Sonderprägung aufgelegt. Auf der Vorderseite ist das Wahrzeichen der Gemeinde, das ehemalige Schloss Lobkowitz abgebildet. Die Rückseite zeigt das Marktwappen. Die Auflage ist auf 400 Stück limitiert und nummeriert. Der Preis beträgt 46 Euro. Die Münze gibt es auch in Feingold 999/000. Die dürfte dann knapp 800 Euro kosten.