31.01.2017

"Ich habe insgesamt 13 Zuschriften unter anderem aus München erhalten, von Leuten, die von diesem hochkarätigen Auftaktkonzert zur 800-Jahr-Feier in unserer vollbesetzten Pfarrkirche fasziniert waren." So schwärmte Bürgermeister Josef Beimler in seinem Bürgermeisterzimmer im Rathaus von der Resonanz. Er habe nie gedacht, dass er einen Erlös von 2000 Euro für die Aktion "Lichtblicke" an Schirmherrin Elisabeth Wittmann übergeben könne.

Der Dank galt Hans Pausch und Georg Schmidbauer, die den unvergesslichen Dreikönigsabend organisiert hatten, aber auch allen beteiligten Künstlern. Beimler überreiche die Spende im Namen aller Mitwirkenden des geistlichen Eröffnungskonzerts, der Marktgemeinde und der Festleitung. Dabei nannte der Rathauschef die Leiter des Chors "tonArt" - Stephan Striegl, Dr. Marietta Kellner und Sarah Kellner - und erwähnte Countertenor Franz Vitzthum sowie sämtliche beteiligten Solisten. Das Geld solle Menschen in der Region zugute kommen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Auch Organisator Pausch dankte den Beteiligten.Elisabeth Wittmann hatte zusammen mit ihrem Mann, Landrat a. D. Simon Wittmann, das Konzert besucht. Das Konzert sei nicht nur für das Ohr, sondern auch für das Herz ein Erlebnis gewesen, lobte sie. Die Gemeinde bereit, für andere Menschen Gutes zu tun. "Das ist etwas was die Marktgemeinde Waldthurn auszeichnet und beispielhaft ist.""Lichtblicke" helfe erst dann, wenn andere Quellen ausgeschöpft sind. Dafür stehe ein regelrechtes Netzwerk unter anderem mit Jugendamt, Sozialamt, Schuldnerberatung, Donum Vitae und Rotem Kreuz bereit.