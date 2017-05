Vermischtes Waldthurn

08.05.2017

18

0 08.05.201718

Die Feuerwehren in vielen Ortschaften halten die Tradition des Florianstags hoch. In Waldthurn nutzen die Verantwortlichen den festlichen Rahmen, um langjährigen Mitgliedern für ihren Einsatz zu danken.

Zug zum Schützenhaus

70 Jahre bei der Wehr

(fla) "Der Florianstag ist seit vielen Jahren eine feste Einrichtung bei der Waldthurner Feuerwehr", stellte Bürgermeister Josef Beimler am Samstagabend im Schützenhaus fest. Er freue sich jedes Jahr erneut, dass die Wehr - trotz vieler weiterer Verpflichtungen wie Übungen, Unterrichte, Prüfungen und Einsätze - dem Schutzpatron der Feuerwehr gedenkt. Er dankte allen aktiven Feuerwehrkameraden für ihren ehrenamtlichen Einsatz zum Schutz von Hab und Gut und Leben der Bevölkerung. Ein Dankeschön ging auch an die langjährigen Mitglieder.Nach dem Gottesdienst zum Gedenken an die bereits verstorbenen Kameraden, bewegte sich der Festzug, begleitet mit flotten Märschen der Trachtenkapelle Waldthurn, zum Schützenhaus. Vorsitzender Andreas Troidl begrüßte neben Bürgermeister Josef Beimler und einigen Markträten auch Kreisbrandmeister (KBM) Martin Weig und den ehemaligen Kreisbrandmeister Gerhard Gösl. Die beiden Kommandanten Michael Bäumler und Alexander Kleber nahmen die Ehrungen der langjährigen Mitglieder vor. Seit 10 Jahren sind Markus Löw, Alexander Pflaum, Christian Wittmann, Sebastian Schenk, Resi Reil, Julian Reil, Hans-Peter Reil, Christian Gallitzendörfer, Stefan Hoffmann und Daniel Bergmann dabei.Bereits 20 Jahre halten Martina Bäumler, Heiko Glaser, Daniel Kick, Alexander Schmidt, Michael Stubenrauch, Dr. Michael Troidl, Michael Weig, Christian Unger, Florian Stubenrauch, Hubert Pühler, Johannes Meißner, Andreas Kindermann, Thomas Bruckner und Daniel Arlt der Waldthurner Wehr die Treue.Auf 50 Jahre Mitgliedschaft kann Albert Pühler zurückblicken. Für 60 Jahre wurde Johann Fröhlich geehrt und 70 Jahre ist Josef Wild bereits Mitglied bei der Feuerwehr Waldthurn. Eine besondere Ehrung gab es anschließend für den ehemaligen Kreisbrandmeister Gerhard Gösl. Troidl überreichte ihm einen kleinen Präsentkorb. "Wir schicken dich hiermit in den wohlverdienten Ruhestand und danken dir für die jahrelange Begleitung und Unterstützung", schloss Troidl seine kurze Ansprache.Der Kreisbrandmeister merkte an, dass die Feuerwehren Nachwuchs brauchen. "Wir brauchen vor allem Leute, die Verantwortung in einem Verein übernehmen", erklärte Weig. Angesichts der vielen anwesenden jungen Floriansjünger funktioniere es in Waldthurn ganz gut.