04.09.2016

Mit einem Festakt im Vereinslokal feierte der Fischerstammtisch Waldthurn seinen 40-jähriges Bestehen. Bevor die Vorsitzenden Wolfgang Fröhlich und Dominik Schürz die Ehrungen vornahmen, bekamen die Fischer-Frauen ein kleines Dankeschön

Ehrungen Die Vorsitzenden Wolfgang Fröhlich und Dominik Schürz ehrten die Gründungsmitglieder. Franz Blöderl, Roland Scheck , und Georg Schraml erhielten jeweils eine Urkunde und einen Zinnteller für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im Fischerstammtisch. (fla)

Wir haben viele Höhen und Tiefen überstanden. Vorsitzender Wolfgang Fröhlich

"Sie müssen unser Fischerdasein zum Teil bereits seit Jahrzehnten ertragen", merkte Fröhlich mit einem Augenzwinkern an. In einer kurzen Ansprache ließ er die Zeiten aufleben, in denen der Verein großen Zulauf hatte - zeitweise musste sogar ein Aufnahmestopp ausgesprochen werden."Wir haben viele Höhen und Tiefen überstanden", resümierte Fröhlich. Fast wehmütig erinnerte er an die vielen Aktivitäten und Feste, die der Verein organisiert hatte. "Man sieht allerdings seit ungefähr zehn Jahren, dass der Einzelne nicht mehr so viel Zeit hat. Beruf und Familie gehen vor." Auch der demografische Wandel mache sich bemerkbar. Trotz allem wünscht sich Fröhlich, dass der Fischerstammtisch noch viele Jahre weiter bestehe."Danke möchte ich auch unserer Vereinswirtin Angelika Kick, die uns das ganze Jahr über 'aushält', sagen", erklärte Fröhlich und überreichte einen Blumenstrauß. Bürgermeister Josef Beimler gratulierte mit seinem Stellvertreter Roman Bauer zum 40. Geburtstag. "Eure gegrillten Fische sind immer eine Attraktion beim Bürgerfest", hob Beimler hervor. Er wünschte den Fischern weiterhin viel "Petri Heil". Mit den Worten "Ich bin auch nicht mit leeren Händen gekommen" überreichte er eine "Kleinigkeit" für die Vereinsarbeit.Die Feier nahmen der Rathauschef und Bauer zum Anlass und ließen sich spontan in die Reihen der Petrijünger aufnehmen. "Aber nur als passive Mitglieder", merkte Bauer an. Für die Unterhaltung sorgte Walter Heinrich mit seinem Schifferklavier.