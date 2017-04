Vermischtes Waldthurn

(fvo) "Heute ist ein spatné pocasí", meinte Bürgermeister Josef Beimler am Mittwoch beim Aktionstag "Kulturfrühling bunt 2017" in der Grundschule. Heuer feiern Deutschland und die Tschechische Republik das 20-jährige Bestehen der Unterzeichnung der deutsch-tschechischen Erklärung von 1997.

Deshalb startete Anfang April die Kunstaktion "Kulturfrühling bunt" an bayerischen und tschechischen Bildungseinrichtungen. Eigentlich wollten die Schüler er aus Waldthurn und der Partnerstadt Hostoun (Hostau) auf dem Schulgelände Bäume mit den deutschen und tschechischen Nationalfarben schmücken. Schon am 4. April war der tschechische Aktionstag in Hostau.Wegen des schlechten Wetters verlegte man die Aktion in die Schulaula. Die Kinder verzierten kurzerhand eine kleine Palme mit den Freundschaftsbändern beider Nationen. "So wie dieser kleine Baum mit den Farbtupfern zu einem lebendigen Baum geworden ist, wünschen wir, dass die Partnerschaft der Schulen lebendig, bunt und vielfältig bleibt", sagte Rektorin Tanja Willax-Nickl. "Partnerschaft lebt von Begegnungen", ergänzte Beimler. "Ihr lebt heute ohne Grenzen und seid echte Partner".Sophia Kleber, Julius Hornstein und Julian Grünauer sprachen ein Gedicht. Außerdem sangen die Kinder. Nach dem offiziellen Teil gab es in der Sporthalle die Möglichkeit zum Tanz. Es wurde ein Brückenwurm in den beiden Nationalfarben gebastelt. Hannah Riffel hatte ein kleines Theaterstück geschrieben, das aufgeführt wurde.