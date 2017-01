Vermischtes Waldthurn

Auf die Bretter fertig los: Unter dem Motto "Langlaufen unter dem Fahrenberg" bietet der OWV-Skiclub Waldthurn in der kalten Jahreszeit Wintersport praktisch zum Nulltarif und direkt vor der Haustür.

Schmuckstück Skihütte

Auch für Anfänger

Schon lange waren die Bedingungen am Langlaufzentrum an der Neuenhammerstraße nicht mehr so optimal wie jetzt. Die neue Pistenraupe und ihr kleiner Bruder, der "Ski-Doo", haben in der letzten Woche ganze Arbeit geleistet. Sie unterstützen die Skiclubmitglieder bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Obwohl in den vergangenen Tagen unglaublich viele Langlaufbrettlfans kostenfrei unterwegs waren, hatte man bei den weitläufigen Loipen nie das Gefühl, dass sie überlaufen seien.Klassisch und Skating sind auf der freien Fläche an der Skihütte auf der 1,6- und 2,3-Kilometer-Schleife möglich. Dienstags, mittwochs und donnerstags, jeweils von 18 bis 21 Uhr, ist darüber hinaus auch Flutlichtbetrieb. Beitrag: 2 Euro.Die klassischen Parallellaufstrecken auf romantischen Waldwegen sind auf 4, 6 und 7 Kilometern gespurt. Für Skater stehen die 4,5- und 6-Kilometer-Distanzen zur Verfügung. Einzelheiten sind auf der Homepage des Vereins ersichtlich und am Schneetelefon unter 0171/9823577 zu erfragen. Die originelle Skihütte des Langlaufzentrums ist ein echtes Schmuckstück mit Wohlfühlcharakter und wird nicht nur beim Loipenbetrieb genutzt. Sie ist dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 18 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen 13 und 18 Uhr bewirtschaftet. Die Zeit spielt keine Rolle, die Freude an der Bewegung in freier Natur bei idealen Wetterbedingungen ist der entscheidende Faktor. Die Verantwortlichen des OWV-Skiclubs lassen außerdem die Tradition des Volksskilanglaufs wieder aufleben und laden am Samstag, 28. Januar, alle Skifreunde zum Wettbewerb am Langlaufzentrum an der Neuenhammerstraße ein.Die Strecken zwischen 4 und 10 Kilometern sind so ausgewählt, dass auch Kinder und Anfänger mitlaufen können. Start ist an der Skihütte zwischen 10 und 14 Uhr. Sie ist während des ganzen Tags geöffnet. Jeder Starter erhält einen Getränkegutschein und ein Erinnerungsgeschenk. Kinder bekommen Medaillen oder Sachpreise. Die vier Euro Startgebühr sind für die Präparierung und den Unterhalt der Loipen bestimmt.___Weitere Informationen: