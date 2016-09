Vermischtes Waldthurn

20.09.2016

Wir hätten uns eine ähnliche Sorge der Ölkonzerne beim Dieselskandal gewünscht. Aber da ging es ja nur um ein paar Millionen Fahrzeuge, die das Vielfache des Zulässigen heraus blasen, und die Gesundheit riesiger Bevölkerungsgruppen gefährden. Deren Ableben ist aber nicht kurzfristig zu erwarten, also kann die Luft ruhig noch ein paar Jahre verpestet werden. Lieber nehmen wir den etwa 100 000 Erdgasfahrern die Freude an ihrem umweltbewussten Handeln. So sieht Umweltpolitik mit Konzern-Einfluss aus, ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns von CETA alles erwartet!Christian Wallmeyer und Angela Mayer, 92727 Waldthurn