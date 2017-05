Vermischtes Waldthurn

Fahrenberg. "Ich freue mich, dass ich heute einen Termin hier in der Oberpfalz habe, bei dem ich die Menschen in ihrer Sprache verstehe - die meisten wenigstens." Bei dieser Feststellung hatte Msgr. Ottmar Dillenburg, der über 500 Kilometer angereist war, die Lacher auf seiner Seite. Am Samstag glich Waldthurn einem Belagerungszustand, als sich die Wallfahrer der Kolping-Diözesanwallfahrt am Marktplatz trafen. Angeführt von Diözesanpräses Stefan Wissel und einem orange-schwarzen Kolping-Fahnenmeer, pilgerten sie betend zum heiligen Berg der Oberpfalz zur Wahlfahrtkirche Mariä Heimsuchung. Als "Scout" für den langen Zug fungierte Kolping-Bezirksvorsitzender Martin Zellner. Imposant war die Fanfarengruppe Tännesberg mit 21 Bläsern und Trommlern, die die Wallfahrer auf dem Fahrenberg begrüßte. "Ich freue mich, dass heute der Kolpingspapst hier auf dem Fahrenberg ist", sagte Wissel. Msgr. Ottmar Dillenburg, der Generalpräses des Internationalen Kolpingwerkes reiste von Köln an. "Ich komme in der Welt viel herum und erlebe vieles, was mir Mut macht". Diese ergreifende Wallfahrt mache ihm Mut, sagte Dillenburg, der oberste Repräsentant des Internationalen Kolpingwerks. Er sei das erste Mal hier auf dem Fahrenberg und beeindruckt von der schönen Landschaft und von den Menschen hier. Zusammen mit Wissel, dem Waldthurner Pfarrer Marek Baron und dem Marktredwitzer Präses Josef Triebenbacher zelebrierte der "hohe Gast" die Wallfahrtsmesse. Einmal mehr glänzte der Waldthurner Jugendchor "Amicanti". An die 50 Banner- und Fahnenträger hatten sich im Altarraum postiert, so dass der Fahrenberg-Mesner Josef Riedl fast kein Durchkommen aus der Sakristei in die Kirche gehabt hätte. "So wie damals Adolph Kolping gilt es auch heute, die Nöte der Zeit zu erkennen und zu handeln", sagte Dillenburg. Keiner habe das Recht auf Kosten anderer zu leben. Nach dem Gottesdienst gab es einen extra von der Brauerei Scheuerer aus Moosbach angesetzten "Gesellensud" zur Stärkung der Pilger. Bild: fvo