01.05.2017

Im Bistum stehen Stellenneubesetzungen an. Am Wochenende erfuhren die Gläubigen von gleich vier Pfarreien in der Region von einem Wechsel. Betroffen sind Waldthurn, Neukirchen zu St. Christoph und Leuchtenberg sowie die Pfarrei Wutschdorf bei Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach.

Pfarrvikar übernimmt

Gudapati nach Wutschdorf

Waldthurn/Leuchtenberg/Neukirchen zu St. Christoph. (fvo/pi/aha) In Wutschdorf hat in den vergangenen Jahren Pfarrer Norbert Götz gewirkt. "Man hat jedes Jahr damit rechnen müssen", sagte der Pfarrer zu seiner Versetzung. Nun ist es passiert: Götz tritt zum 1. September die neue Pfarrstelle in Waldthurn an. Zur Pfarrei gehört auch die Wallfahrtskirche auf dem Fahrenberg. Götz wird Nachfolger von Pfarrer Marek Baron, der die Personalie am Wochenende in den Gottesdiensten verkündete.Der gebürtige Amberger Götz wurde am 25. Juni 1988 in Regensburg zum Priester geweiht. Nach fünf Jahren als Kaplan in Tirschenreuth trat Götz 1993 die Nachfolge von Pfarrer Hans Schatz in Wutschdorf an. Wie beliebt Götz bei den Gläubigen ist, zeigte sich unter anderem bei der Feier seines 25-jährigen Priesterjubiläums vor vier Jahren. Seine freundliche, bescheidene und ausgleichende Art hat ihm Sympathien eingebracht.Pfarrer Götz informierte die Kirchgänger am Ende des Sonntagsgottesdienstes. Erst mittelfristig soll wohl auch die Pfarrei Neukirchen zu St. Christoph in seinen Zuständigkeitsbereich fallen. Der dortige Pfarrer Antony Soosai verkündete, dass er die Pfarrgemeinde verlässt und ab 1. September in der Pfarrei Otzing im Dekanat Plattling wirkt. Er hat aber zunächst einen Nachfolger."Ich bin sehr dankbar, dass ich hier als ihr Seelsorger 15 Jahre sein durfte", beschrieb Soosai seine Gefühle für die Herzlichkeit und das geschenkte Vertrauen. "Sie haben mir durch ihr Lächeln, das gute Wort, freundliche Gesten und helfende Taten immer wieder gezeigt, dass ich einer von ihnen bin. Ich fühle mich wirklich sehr wohl in der Pfarrei und sage von ganzem Herzen, dass Neukirchen zu St. Christoph meine zweite Heimat geworden ist." Soosais Nachfolger ist bereits in der Pfarrei, weilt derzeit nur auf Heimaturlaub in Indien: Pfarrvikar John Robert Julius John Rose . Er wird ab 1. September als Pfarradministrator mit dem Titel "Pfarrer" in Neukirchen zu St. Christoph tätig sein. "So soll die vorgesehene Bildung einer Pfarreiengemeinschaft mit Waldthurn nicht sofort umgesetzt werden", erklärte Soosai.Er appellierte an die Gläubigen: "Nehmen Sie unseren lieben Pfarrvikar weiterhin liebevoll als Ihren neuen Pfarrer auf und arbeiten sie vertrauensvoll mit ihm zur Ehre Gottes und zum Wohl unserer Pfarrgemeinde zusammen." Der Kreis schließt sich nahezu durch den Wechsel von Pfarrer Moses Gudapati . Er wird Nachfolger von Pfarrer Götz in Wutschdorf. Er wurde 1971 in Indien geboren und ist zurzeit in der Pfarrei Leuchtenberg im Dienst. Gudapati wird auch in der Schule Religionsunterricht geben. In Leuchtenberg ist Gudapati sehr beliebt. 2014 feierte er dort sein 15-jähriges Priesterjubiläum.Der Geistliche wurde am 4. Januar 1999 in seiner Heimat zum Priester geweiht. 2003 kam er nach Deutschland. In der Pfarrei St. Martin in Amberg war er zwei Jahre lang Kaplan und anschließend drei Jahre Seelsorger in Mehlmeisel. 2008 kam der 45-Jährige nach Leuchtenberg.