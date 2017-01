Vermischtes Waldthurn

22.01.2017

51

0 22.01.201751

Die Weihe des Altars in der Wallfahrtskirche auf dem Fahrenberg durch Bischof Dr. Rudolf Voderholzer hat in der Pfarrei Waldthurn Geschichte geschrieben. Darüber sind sich alle Verantwortlichen einig.

In Vorphase belächelt

Spekulationen des Pfarrers

(fvo) Norbert Kellner erinnerte am Freitag in der Pfarrversammlung an die Maßnahme. Zu der Veranstaltung am Patrozinium der Pfarrkirche begrüßte stellvertretende Pfarrgemeinderatssprecherin Angela Wittmann die Teilnehmer.Für den verhinderten Kirchenpfleger Max Kick legte Kellner Rechenschaft für das abgelaufene Jahr ab. So erinnerte er an den Beginn des Wallfahrtsjahrs zum 1. Mai und an die Altarweihe durch Diözesanbischof Dr. Rudolf Voderholzer am 11. September. "Wir wurden in der Vorphase immer belächelt, da keiner glaubte, dass in dieser kurzen Zeit eine Renovierung in solchem Umfang zu stemmen sei", meinte der Redner.Der Kirchenverwaltung seien selbst schon Bedenken gekommen, als im Kalenderjahr 2015 archäologische Funde festgestellt wurden. "Ein besonderer Dank gilt dabei unserem Architekten Rudolf Meißner und seiner Mitarbeiterin Petra Reil sowie allen beteiligten Handwerkern die sich engagiert für den Fortschritt der Arbeiten eingesetzt haben und so den Zeitplan eingehalten konnten."Wenn auch derzeit noch kleinere Rest- und Nacharbeiten zu erledigen seien, gehe man davon aus, dass die geplanten Kosten von 1 125 000 Euro nicht überschritten werden. Für die überregionale Wallfahrtskirche kann an die Katholische Kirchenstiftung Waldthurn unter dem Stichwort: Renovierung Fahrenberg, (Konto 100081256, Raiffeisenbank, BLZ: 75363189) gespendet werden.Kellner sprach auch über den behobenen Wasserschaden in der Pfarrkirche St. Sebastian. Die Schadensbehebung (Kosten 16 000 Euro) habe sich wegen der Trockenzeiten etwas in die Länge gezogen. Auch in der alten Sakristei sei ein Wasserschaden aufgetreten, der aber repariert werden konnte. In der Kindertagesstätte (Kita) sind 47 Kinder im Kindergarten und 12 Kleinkinder in der Krippe. Weiter referierte Kellner über die Pfarrheimkosten in Höhe von 9386 Euro, wobei die weltliche Gemeinde 50 Prozent übernimmt. Der Waldthurner Friedhof hatte Ausgaben von 1695 Euro, dem gegenüber stehen Einnahmen in Höhe von 12 915 Euro. Die Personalkosten 2016 belaufen sich auf 50 531 Euro (ohne Kita, einschließlich Ehrenamtspauschalen).Der Lennesriether Kirchenpfleger Georg Wittmann erklärte, dass derzeit keine umfangreichen Tätigkeiten in der Kirche und am Friedhof anstehen. Man mache sich über eine doch sehr kostenintensive neue Lautsprecheranlage für die Kirche und dem Friedhof Gedanken. Besonders die engagierte Mesnerin Sieglinde Ertl stellte Wittmann in den Fokus seiner Ausführungen. Pfarrer Marek Baron erklärte, dass er wenig Freude an Zahlen habe und nicht die Quantität entscheidend sei. Nach 17 Jahren Seelsorge in Waldthurn müsse man abwarten, was die Zeit für Veränderungen bringe, ließ der Geistliche Raum für Spekulationen, ohne konkrete Aussagen zu machen.Im vergangenen Jahr besuchten bei 1854 Katholiken durchschnittlich 343 die Gottesdienste (18,5 Prozent). Taufen gab es 12, Verstorbene 24. 2 Kirchenaustritte und 5 Trauungen waren zu verzeichnen. 10 Kinder empfingen das Sakrament der Kommunion. 2017 gehen es 12 junge Christen zum Tisch des Herrn. Franz Völkl ließ die Aktivitäten der vergangenen zwölf Monate in der Pfarrei in Wort und Bild vorbeiziehen.