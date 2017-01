Vermischtes Waldthurn

29.01.2017

"Das ist traumhaft hier", schwärmen schon am Vormittag die Sportler in herrlicher Waldlandschaft. Die Verantwortlichen des OWV-Skiclubs Waldthurn freuen sich, dass ihre Vorbereitungen für Volksskilanglauf gewürdigt werden.

(fvo) Jan Leonhardt war mit seinen knapp fünf Jahre alten Zwillingen Marek und Daniel gekommen. Die Kleinen hatten stundenlang großen Spaß. "Wir freuen uns ganz besonders, dass auch viele Kinder dem Brettlspaß in der Loipe erleben wollten", meinte Skiclub-Chef Werner Pankotsch.Die Organisatoren um den Vorsitzenden hatten die Loipen perfekt gespurt und sorgten in und um die Skihütte für Winter-Wohlgefühl. Mehr als 100 Teilnehmer waren unterwegs, um entweder mit sich allein die Umgebung zu entdecken, in der Gruppe zu fahren oder sich bei herrlichem Wetter in der Loipe zu bewegen.Auch befreundete Skiclubs beispielsweise aus Letzau waren an die Neuenhammerstraße gekommen. Einer der ältesten Teilnehmer war Hans Pflaum aus Waldthurn. Als jüngste Loipenflitzerin registrierten die Verantwortlichen die dreijährige Lea Grünauer. Die nötige Unterstützung bekam sie durch ihren Papa.Es herrschte den ganzen Tag über Betrieb. Am Ende erhielten die Hobbylangläufer ein Erinnerungsgeschenk samt Getränkegutschein. Die Kinder hängten sich stolz Medaillen für die erfolgreiche Teilnahme um. Die Startgebühren werden von der Gemeinschaft für den Unterhalt und die Pflege der Strecklen verwendet."Wir betreiben unsere Loipen aus eigenen Mitteln und ohne Zuschüsse aus öffentlichen Töpfen", erklärte Pankotsch. Deshalb veranstalte man zur Finanzierung unter anderem auch ein Sonntags-Hüttenfrühstück.Einzelheiten über den aktuellen Zustand der Loipen gibt es telefonisch unter 0171/9823577 oder im Netz auf der Homepage.___Weitere Informationen: