Vermischtes Waldthurn

12.05.2017

12.05.2017

Maier, der 1937 in Labant (Kreis Tachau) im Sudetenland geboren wurde, besuchte die Volksschule in Altzedlisch. 1946 folgte die Aussiedlung nach Waidhaus. Maier ging nach Regensburg an das Albertus-Magnus-Gymnasium, von dort wechselte er ans Augustinus-Gymnasium Weiden. Sein erstes Staatsexamen legte er 1959 an der Pädagogischen Hochschule in Regensburg ab. Bis 1968 unterrichtete der engagierte Lehrer an der Volksschule Lennesrieth, danach kam er nach Waldthurn. Von 1972 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2000 war er Rektor der hiesigen Volksschule.Der sympathische Jubilar, der seit 1958 mit seiner Frau Lydia , geborene Puff, verheiratet ist, hat zahlreiche Hobbys. Als passionierter Sänger gründete er bereits 1979 die "Waldthurner Sänger", die ihm, mit Georg Schmidbauer und dessen Akkordeon vorneweg, natürlich mit einem Ständchen zum Ehrentag gratulierten. Auch Bernhard Unger und Max Müllner vom Gesang- und Orchesterverein schlossen sich den Glückwünschen an.Gerne ist Maier mit den OWV-Wanderern unterwegs. Für den Oberpfälzer Waldverein gratulierten Josef Kick und Sieghard Reber . Für den BLLV-Kreisverband Vohenstrauß machten Martina Maier und Manfred Böhm ihre Aufwartung. Auch kommunalpolitisch war der Jubilar äußerst engagiert. Nach seinem Eintritt in die CSU im Jahr 1970, war er insgesamt 18 Jahre im Gemeinderat aktiv, von 1990 bis 96 sogar als stellvertretender Bürgermeister. Die besten Wünsche der CSU überbrachten Vorsitzender Georg Stahl und Maria Greim . Auch Bürgermeister Josef Beimler gratulierte, gemeinsam mit stellvertretendem Bürgermeister Hans-Peter Reil , und überbrachte die Glückwünsche der Marktgemeinde.Lothar Schön und Michael Schön ließen es sich nicht nehmen, dem langjährigen Mitglied und ehemaligen Spieler der AH-Mannschaft des FSV zu gratulieren. Für die Feuerwehr Waldthurn gratulierten Alexander Kleber und Christian Gallitzendörfer . Siegfried Stöcker und Richard Arnold übermittelten die besten Wünsche der Schützen. Für den Pfarrgemeinderat schauten Sprecherin Birgit Bergmann und Georg Kleber vorbei. Die Glückwünsche der Trachtenkapelle sprach Thomas Bergmann aus. Maier begleitete zahlreiche Gottesdienste mit seiner Geige oder führte Regie bei den Theateraufführungen der Kolpingsfamilie. Auch als Berichterstatter für den Neuen Tag war er Jahrzehnte unterwegs.Dem langen Gratulationsreigen schloss sich natürlich auch Maiers Familie an. Neben Ehefrau Lydia, gratulierten die drei Töchter Edith , Wilma und Gudrun mit ihren Familien, zu denen mittlerweile vier Enkel und zwei Urenkel gehören.