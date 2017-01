Vermischtes Waldthurn

23.01.2017

0 23.01.2017

Einen internationalen Termin mit viel politischer Prominenz nahmen die beiden Bürgermeister Josef Beimler und Roman Bauer in der Bayerischen Repräsentanz in Prag wahr. 140 Gäste aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, darunter zahlreiche Akteure der bayerisch-tschechischen Zusammenarbeit wie auch Vertreter der 80 Partnerstädte und -kommunen aus Bayern und Tschechien, waren zum Neujahrsempfang in die Goldene Stadt gereist. In Anerkennung und Würdigung um die Bemühungen um eine lebendige Partnerschaft zwischen Waldthurn und Hostau waren die Rathauschefs der Partnergemeinde zum Stehempfang geladen und konnten sich mit den Gästen austauschen.

Stadtführung

Die Staatsministerin für Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen, Dr. Beate Merk, empfing auch Sternsinger aus der deutschsprachigen Gemeinde in Prag. Ehrengast war der tschechische Kulturminister Daniel Herman. Der Waldthurner Partnerschaftsbeauftragte Uli Völkl hatte für die Oberpfälzer zudem eine Stadtführung organisiert.