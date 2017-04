Vermischtes Waldthurn

(fla) In der Nacht zum Dienstag verschwand der Waldthurner Maibaum auf wundersame Weise aus der versperrten Vereinshalle. Am Dienstag meldeten sich die Übeltäter bei Bürgermeister Josef Beimler und forderten eine Ablöse. Die Diebe waren für Beimler keine Unbekannten. Die Mitarbeiter der Firma Strabag machen es sich jedes Jahr zur Aufgabe, einen Maibaum zu entwenden, gemäß der alten bayerischen Tradition, erzählte Beimler. Diesmal ging es dem Waldthurner Baum "an den Kragen". Nach kurzen Verhandlungen einigte man sich auf eine Brotzeit und einen Kasten Bier als Ablöse. Bürgermeister Beimler meinte augenzwinkernd: "Ich möchte gar nicht wissen, wer ihnen dabei geholfen hat." Bild: fla