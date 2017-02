Nein, über die mögliche Übernahme durch den PSA-Konzern möchten sie nicht sprechen, die Opel-Manger, die in Frankfurt zusammengekommen sind, um ihr jüngstes Kind zu präsentieren, den Opel Crossland X. Und doch ist das Thema allgegenwärtig.

Es hätte alles so schön sein können: Opel mit Rückenwind wie seit langem nicht mehr, die Produktpalette endlich entstaubt, neue Motoren, frisches Design und das Glück, nicht VW zu sein. Und nun die französische Gefahr, der drohende Kauf von Opel/Vauxhall durch Peugeot und Citroen. "Wir sagen dazu nicht mehr, als dass es seit 2012 eine Allianz der beiden Konzerne gibt und eine Ausweitung einer ständigen Prüfung unterliegt. Das schließt auch einen Kauf ein, aber bis heute gibt es keine Einigung", sagt Jürgen Keller, der deutsche Vertriebs-Chef. Der Mann weiß nicht mehr, und wenn, dann sagt er es nicht. Mehr gibt er preis über das Projekt "7 in 17", das nichts anderes bedeutet als in diesem Jahr sieben neue Modelle zu launchen: Den Ampera-e, drei Insignia-Modelle, den Grandland X, den Kastenwagen Vivaro und eben den Crossland X, der nun im Blitzlichtgewitter steht und den Opel-Erfolg der jünsgten Zeit fortsetzen soll.Das 4212 Millimeter lange SUV im B-Segment läuft in Saragossa vom Band. Es ist ausschließlich mit Frontantrieb zu haben. Der Wagen ist bewusst stämmig gestyled, kommt mit hoher Front und wuchtigem Heck sehr erwachsen daher. An den Seiten trägt er die markentypischen, bumerangförmigen Sicken der Marke. Der Innenraum erinnert stark an den Astra. Die Vordersitze sind groß und bieten Halt, die Hintertüren öffnen weit. Die Rücksitzbank lässt sich in der Länge um 15 Millimeter verschieben. Der Kofferraum fasst 410 bis 520 Liter, bei umgeklappter Rückbank bis 1255 Liter. Es gibt einen doppelten Ladeboden und ein großes Panorama-Glasdach für ein äußerst luftiges Fahrgefühl. Das Dach scheint über der Karosserie zu schweben und kann in drei verschiedenen Farben - schwarz, weiß und silber - geordert werden.Opel wird für den Crossland X ein Headup-Display anbieten, eine 180-Grad-Panorama-Kamera für gute Sicht nach hinten (die durch die breiten C-Säulen eingeschränkt ist) und einen Notbremsassistenten. Der Crossland spricht mit Apple und Android-Handys und spiegelt deren Inhalt auf bis zu 8 Zoll große Monitore.Das Infotainment-System bietet alle Funktionen von Intellilink und Onstar, und über LTE-W-Lan lassen sich bis zu sieben Geräte drahtlos verbinden.Das Tagfahrlicht der Voll-LED-Scheinwerfer ist in der Form von Doppelschwingen sehr charakteristisch angelegt. Obwohl 6 Zentimeter kürzer als der Mokka X, bietet der Crossland X innen etwas mehr Platz.Drei Benzin- und zwei Dieselmotoren werden die Rüsselsheimer für den SUV anbieten. Die Benziner haben drei Zylinder und 1,2 Liter Hubraum leisten 81, 110 bzw. 130 PS. Die stärkeren werden von einem Turbolader zwangsbeatmet. Die Vierzylinder-Diesel mit 1,6 Litern Hubraum gibt es in den Leistungsstufen 99 und 120 PS. Preise nennt Opel noch nicht. Wir rechnen mit einem Startpreis von rund 17.000 Euro.Sogar an den Opel-Blitz haben die Designer Hand angelegt. Er wirkt jetzt schärfer, dreidimensionaler und wird auf dem Crossland X und allen kommenden Modellen zu sehen sein. Hoffen wir mal, dass es noch sehr viele sein werden, mon dieu.