Rothenstadt. Der Saal des katholischen Pfarrheims war proppenvoll: 140 bunt verkleidete Gäste tummelten sich beim Fasching des Frauenbunds Rothenstadt. Vorsitzende Barbara Faltenbacher hieß dazu Besucherinnen aus der nahen und weiteren Umgebung willkommen. Da feierten Etzenrichterinnen mit den Frauenbünden aus Herz Jesu und St. Johann, die Eltern-Kind-Gruppe und Moosbürgerinnen mit Gästen aus Rottendorf und Saltendorf. Stimmung garantierte wieder Hausmusikant "Harmonika-Franz". Nach dem Sektempfang schoben die evangelische Frauen ihre Rollatoren in den Saal, tanzten behäbig zu "Theo, wir fahrn nach Lodz". Wie ausgewechselt schoben sie dann ihre vierrädrigen "Tanzpartner" ins Eck und rockten zu "Rock around the clock" den Saal. Einstudiert hatte den Auftritt Sigrid Künkler. Damit nicht genug: Bei einem Knieballett hatten die Frauen aus der Vorstandschaft die Lacher auf ihrer Seite. Auch das Pfarrhaustrio mit Pfarrer Heribert Englhard, Pfarrsekretärin Martha Urban und Gemeindereferentin Claudia Stöckl trat auf die Bühne und zeigte den Gästen, wie "Schädlingsbekämpfung" in der Kirche funktionieren kann. Ebenfalls einen Auftritt absolvierte die "Rockerband". Bild: R. Kreuzer