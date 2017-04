Der Untergrund Weidens öffnet sich wieder. Für die besten Poetry-Slammer Deutschlands - und ein Nachwuchstalent aus Grafenwöhr. Sie warfen mit Poesie um sich, wo sonst nur Autos und Abgase sind.

Keine brotlose Kunst

Vegane Heuchelei

Ich hab das ganze Leben, wie man so schön sagt, noch vor mir und trotzdem sehne mich jetzt schon manchmal zurück. Katrin Groß

"Als ich heute morgen aufgewacht bin, wusste ich zwar, dass ich zum Poetry-Slam gehe. Aber nicht, dass ich auf der Bühne stehen werde." Die Welt der Poesie ist voller Überraschungen. Das konnte die 17-jährige Katrin Groß am Freitagabend beim Poetry-Slam in der Weidener Tiefgarage unter dem City-Center selbst erleben. Moderator Felix Römer hatte sie bei einem Workshop entdeckt, den er am Vormittag am Weidener Elly-Heuss-Gymnasium hielt. Ihr Text überzeugte ihn und so stand die Elftklässlerin als "Special guest" am Abend auf der Bühne. Die Grafenwöhrerin stellte ihren Text, in dem sie ihre Kindheit reflektierte, außer Konkurrenz vor. "Ich hab das ganze Leben, wie man so schön sagt, noch vor mir und trotzdem sehne mich jetzt schon manchmal zurück." Groß hatte sich schon einiges von den Wortkünstler-Profis abgeguckt.Die sechs Teilnehmer aus ganz Deutschland beherrschten die komplexen Wege der Sprache zwar perfekt. Doch am Weidener Straßengeflecht verzweifelten sie. Der 16-jährige Poetry-Slammer Julius Althoetmar aus München fand das Hotel nicht. Die Poetinnen kamen fast zu spät, weil die Uhr in der Weidener Sauna noch Winterzeit anzeigte. Und Moderator Felix Römer taufte die Schule zum "Ella-Heuss-Gymnasium" um; "Ach Ella Heuss. Das war wohl die Putzfrau von Max Reger."Dabei müsste sich Römer schon bestens auskennen. Von Anfang an moderiert er den Poetry-Slam in Weiden, der bereits zum siebten Mal stattfand. Nur letztes Jahr pausierte er. "Da kam einfach etwas dazwischen, was unglaublich unfassbar gut bezahlt war", erklärte er später. Brotlose Kunst darf eben nicht sein, wer von der Schriftstellerei leben will.Mit ihm moderierte Christian Ritter, auch bereits ein altbekannter Slammer. In den sieben Jahren hat sich eine stabile Fangemeinde entwickelt und der Andrang wird immer größer. Immer mehr Stühle muss die Organisatorin und Chefin der Regionalbibliothek Sabine Guhl und ihr Helferteam aufstellen.Wortgewaltige Texte brachten die sechs Slammer wieder mit und kämpften um die Gunst des Publikums. Die Zuschauer nämlich entschieden, wer Poetenkönig ist. Dieses Jahr war es eine Königin: Louise Kenn aus Leipzig. "Dann kriegst du eben 'nen Text du Opfer", begann ihr erster Beitrag, ein Liebeserklärung an ihren Freund. Die Ansage "Ich liebe dich" schien ihr zu banal. Derselbe Satz stehe auch in den Kommentarspalten von Youtube-Videos, bei denen Menschen zeigten, wie sie sich die Haare kämmen. "Du bist ein Mensch, der er aushält, dass ich ihn auf der Bühne vor allem Menschen ein Opfer nenne", war die Pointe der Liebesgedichts.Ihr zweiter Text, mit dem sie den Sieg errang war kritischer, aber sehr energetisch vorgetragen, was das Publikum in Weiden ihr mit dem größten Applaus dankte. "Ich will manchmal einfach nur auf die Straße gehen und Steine schmeißen", lautete der Kernsatz. In sieben Minuten stellte sie das Heuchlerische der modernen Gesellschaft dar: Dass Mädels etwa schicke Klamotten in Billigmärkten kaufen und dann den Käseauflauf ablehnen, denn sie seien doch Veganer.Die anderen Teilnehmer lieferten lustige, meist rasante Texte. Ein nachdenklicher Beitrag stach heraus. Josefine Bergholz aus Leipzig sprach über ihren Großvater, zu dem sie keinen Zugang mehr findet. "Opa, du versteht die Welt nicht mehr, aber traust dich nicht zu fragen." Sie zeichnete das Psychogramm eines Mannes, der das Leben um sich rum nicht mehr versteht, aber weiter in alten Werten und Vorurteilen gefangen ist. So entgleitet ihm nicht nur die Welt, sondern auch seine Enkelin. Mit dem Text habe sie nicht nur ihren Opa gemeint, sondern viele alte Männer mit eingeschränkter Weltsicht, vor allem auch Donald Trump, erklärte Bergholz später.Das Zuschauer spendeten die Preise für die Poetry-Slammer. Wie immer reichten Römer und Ritter Tüten durchs Publikum, die prall gefüllt zurück kamen. Geldscheine waren darunter, ein Puzzle mit Oberpfälzer-Wald-Motiv oder auch ein dickes Buch über "C Programmierung". Doch auch dieser technische Wälzer hatte an diesem Abend etwas poetisches - im bebenden Untergrund der Stadt.___