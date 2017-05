Zahlreiche Tagungen, Festgottesdienste und eine Stadtführung zum Thema "Reformation". Der OWV hatte am Samstag Grund zum Feiern: der Zweigverein wegen seines 140-jährigen Bestehens, der Hauptverein wegen seiner 88. Jahreshauptversammlung.

Die Geehrten Mit Anerkennungsurkunden ehrte Hauptvereinsvorsitzender Armin Meßner Peter Hasenfürter (Falkenberg), Martina Bonczyk (Püchersreuth), Detlef König (Waidhaus), Roman Bauer (Waldthurn) und Alexandra Graf (Schwandorf).



Die Verdienstnadel in Silber erhielten Hauptjugendwartin Sieglinde Soukup, Rosemarie Grötsch (Pfrentsch) und Irmgard Irrgang (Schwandorf). Den Ehrenbrief bekam Peter Ruckdäschel vom Zweigverein Floß.



Die Große Silberne Ehrennadel ging an Walter Frank (Altglashütte), Hans Maier (Hirschau), Cornelia Gurdan, Dieter Nikol, Eva Seifried, Werner Paulus (alle Mantel), Dieter Schunck, Heinz Bauer, und Franz Hüttner (alle Weiden), die Große Goldene Ehrennadel an Manfred Brunner (Waldsassen) und Richard Schedl (Flossenbürg). (hcz)

(hcz) Vogel-, Wege-, Wander-, Naturschutz-, Kultur-, Presse- und Jugendwarte der 12 000 Mitglieder - in Weiden sind es 550 - zählenden Gemeinschaft luden zu Tagungen am "Postkeller", in der "Almhütte" und in der Innenstadt ein. Petra Vorsatz, als Leiterin des Kulturamts und Hauptkulturwartin des OWV, bot eine Stadtführung zum Thema "Reformation" an.Bei der anschließenden Festversammlung im "Postkellersaal" lobte Hauptvereinsvorsitzender Armin Meßner den ehrenamtlichen Einsatz der Mitglieder für "sanften Tourismus", etwa durch 5000 Stunden Arbeit für das Wanderwegenetz in der nördlichen Oberpfalz. Mit kräftigen Tönen untermalten die "Weidener Jagdhornbläser" die Versammlung.Bezirkstagspräsident Franz Löffler betonte, dass die Oberpfalz, unsere "Identität schaffende Heimat", mehr zu bieten habe als Wald. Auch die junge Generation suche und schätze die Werte, welche die Gründer des "Verschönerungsvereins" und später des OWV-Hauptvereins geeint hatten. Es gelte, sagte Löffler, sich den neuen Herausforderungen zu stellen, aber auch, das "uns eigene Erscheinungsbild der Landschaft" zu bewahren.Landtagsabgeordnete Annette Karl erwähnte die "besondere Verbundenheit der Oberpfälzer zu ihrer Heimat" und warnte: "Gefällte Bäume und versiegelte Flächen sind für immer verloren." Bürgermeister und Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher freute sich, dass jetzt eine Gegenbewegung zu den 1960er- und 1970er-Jahren stattfinde, in denen alles Alte nichts mehr gegolten habe. Zweigvereinsvorsitzender Alois Lukas rief dazu auf, nachfolgenden Generationen schöne Natur zu hinterlassen. Wanderführer Dieter Schunck organisierte eine Wanderung zur Dekan-Pfeiffer-Ruhe. Sie erinnert an den ersten OWV-Vorsitzenden.