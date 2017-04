Ein neuer Non-Food-Discounter öffnete nun seine Türen für die Kunden. In der Friedrich-Ebert-Straße 12 gibt es nun einen "Action"-Laden. Er zog in das Gebäude, in dem sich bis vor kurzem ein Netto-Getränkemarkt befand. Fünf Wochen hat der Umbau gedauert. "Wir sind stolz und glücklich, in Weiden an den Start zu gehen", sagte Regionalleiterin Katja Lauterbach (Mitte) nun zu den Vertretern der Stadt und des Stadtmarketings. "Action" ist ein holländisches Unternehmen, dass nun 138 Standorte in Deutschland hat, davon 14 in Bayern. In dem Geschäft in Weiden gibt es unter anderem Bürobedarf, Dekorationsartikel, Haushaltswaren, Süßes und Kosmetik. Lauterbach dankte der Stadt für die gute Zusammenarbeit. Die Filiale mit 12 Mitarbeitern leitet Tina Schachtner aus Niederbayern (Dritte von links), bis sich ein Chef oder eine Chefin aus der Region gefunden hat. Seinen Mitarbeiterkreis will das Unternehmen vor allem mit Teilzeitkräften erweitern. Bild: Schönberger