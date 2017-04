Die Bindung in einer Familie seien nicht mehr so stark wie früher, findet Bürgermeister Jens Meyer. Auch aus diesem Grund gibt es Ende Mai einen Aktionstag für Familien.

Info und Anmeldung Der Flyer mit dem Programm des Familientags liegt in allen Kindergärten, Schulen und Ämtern in Stadt und Landkreis aus. Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung. Informationen gibt es auch im Internet unter www.zukunftfuerfamilie.de. Dort ist auch die Anmeldung möglich. Diese kann auch telefonisch unter 0961/481780 erfolgen. (esa)

"Mir ist es wichtig, als Familie Front zu zeigen", sagt Meyer bei einem Pressegespräch. Bei der Veranstaltung zum Internationalen Familientag, den die Vereinten Nationen 1993 gegründet haben, geht es um Bekräftigung und Bedeutung von Familien. Eigentlich ist dieser Familientag am 15. Mai, wegen Terminschwierigkeiten und Muttertag verlegen die Veranstalter die Aktion in Weiden aber auf Sonntag, 21. Mai.Den Nachmittag organisieren die "Junge VHS" in Weiden, der Kinderzirkus "Knallbonbon" sowie das Lokale Bündnis für Familie in Stadt und Landkreis. Die Aktion steht unter dem Motto "Gemeinsam stark! - Familien-Bande".Ab 14 Uhr geht es in der Aula der Volkshochschule (VHS) rund. Zuerst führt Petra Vorsatz, Leiterin des Kulturamts, Kinder und ihre Eltern eine Stunde lang durch die Stadt und erläutert die Geschichte von Weiden. Ab etwa 15 Uhr können Kinder ab vier Jahren in der VHS Zirkusluft schnuppern. Der Kinderzirkus "Knallbonbon" wird in eineinhalb Stunden mit den Teilnehmern ein Programm erarbeiten, das sie dann den Eltern vorführen werden, erläutert Diplompsychologin Claudia Bauer.Sie hat Seilhüpfen und Clownnummern vorbereitet. "Uns ist es wichtig, dass die Kinder sich bewegen", sagt Bauer. Treffpunkt für den Kinderzirkus ist im "Studio Body" in der VHS. Damit sich Kinder, die noch zu jung für das Programm sind, werden die Verantwortlichen eine Bastelecke vorbereiten.Heutzutage würden Familien nicht mehr viel miteinander unternehmen, berichtet Bauer. Der Nachmittag in Weiden soll "eine schöne Zeit für Familien" sein, so Johanna Hauer vom Bündnis am Landratsamt. Kollegin Monika Langer betont, dass natürlich alle Formen von Familien, Alleinerziehende und Großeltern willkommen sind.