Das Programm im Überblick Dienstag, 9. Mai



9.30 Uhr: Richtig und sicher Busfahren, Unternehmer Wolfgang Wies



10.45 Uhr: Wie plane ich meine Busfahrt? Mit Wolfgang Wies



11.15 Uhr: E-Bikes in Theorie und Praxis mit Josef Argauer, Ortsverkehrswacht



14 Uhr: Bin ich noch fit für den Straßenverkehr? Josef Greiner



15.15 Uhr: Besichtigung Allee-Tiefgarage, richtiges Ein- und Ausfahren, Parken mit Günther Kamm (SGW) und Fahrlehrer Josef Greiner



Mittwoch, 10. Mai



10 Uhr: Seniorengemeinschaft, Leben mit Demenz mit Sabine Kroy-Leci vom Pflegedienst Sonnenschein



11 Uhr: Ihre Rechte als Mieter mit Anwalt Marcel Schurig



14 Uhr: Seniorengerechtes Wohnen mit Markus Donhauser von der Bayerischen Architektenkammer



15.15 Uhr: Praktische Hilfen, die den Alltag zu Hause leichter machen, mit Anita Busch, Wohnungsberaterin am Landratsamt Tirschenreuth



Donnerstag, 11. Mai



9 bis 16 Uhr: Ausstellung Pflege- und Hilfsmittel des Sanitätshauses Urban und Kemmler



9.15 Uhr: Fit und mobil, wir sagen Ihnen wie - Bernd Urban vom Sanitätshaus



10 Uhr: Unterstützungsmöglichkeiten zu Hause von Maria Bertholdt, Malteser Hilfsdienst



11.15 Uhr: Sicherheit im Alltag, sicher daheim mit Wilhelm Fritz, Polizeiinspektion Weiden



13.30 Uhr: Erste Hilfe zu Hause - was tun im Notfall? Anke Bösl, Malteser Hilfsdienst



14.30 Uhr: Wenn ein Pflegefall eintritt mit Gerti Späth von der AOK



15.45 Uhr: Möglichkeiten und Grenzen der Pflege daheim von Tina Hösl, BRK



Alle Vorträge finden im Maria-Seltmann-Haus statt. (esa)

Richtiges Einsteigen in einen Bus, seniorengerechtes Wohnen, Grenzen der häuslichen Pflege - so lauten Themen, die bei Aktionstagen der Stadt im Mai besprochen werden. 13 Vorträge und einige Besichtigungen stehen auf dem Programm.

Sicheres Zuhause

"Zu Hause daheim" heißt die Veranstaltung, die das Bayerische Sozialministerium ausgelobt hat. "Es gehört mehr zum Altwerden als eine seniorengerechte Wohnung", sagt Seniorenbeauftragter Alfons Heidingsfelder. Ziel der Aktionstage im Maria-Seltmann-Haus sei es, neue Ideen aufzunehmen und im Alltag umzusetzen. Die Veranstaltungen von Dienstag bis Donnerstag, 9. bis 11. Mai, sind kostenlos. Zusätzlich können Personen ab dem 65. Lebensjahr alle Linien im Stadtverkehr Weiden und der Nahverkehrsgemeinschaft im Landkreis Neustadt für 1 Euro je Fahrt benutzen.Jeder Aktionstag widmet sich einem Thema. Am Dienstag, 9. Mai, gibt es drei Vorträge zur Mobilität im Alter, darunter Josef Argauer von der Ortsverkehrswacht über E-Bikes. Außerdem zeigt Wolfgang Wies vom gleichnamigen Busunternehmen unter anderem, wie Senioren richtig in einen Bus einsteigen und wo sie einen Rollator abstellen können. Schirmherr der Aktionstage ist Oberbürgermeister Kurt Seggewiß. "Das sicherste Verkehrsmittel in der Stadt Weiden ist der Bus. Das ist bequem und relativ easy", sagt er.Am Nachmittag besichtigen Fahrlehrer Josef Greiner und Günther Kamm, Geschäftsführer der Stadtbau Weiden, mit Interessierten die Allee-Tiefgarage. Dabei sollen Senioren vorhandene Ängste vor der Parkplatzsuche und dem Parken in einer Garage abbauen.Am Mittwoch geht es bei vier Vorträgen um altersgerechtes Wohnen zu Hause und die Rechte der Mieter. Referenten sind Sabine Kroy-Leci vom Pflegedienst Sonnenschein, Anwalt Marcel Schurig, Markus Donhauser von der Bayerischen Architektenkammer und Anita Busch, Wohnungsberaterin im Landratsamt Tirschenreuth.Mit "Daheim gut versorgt" ist der Donnerstag, 11. Mai, überschrieben. Dabei dreht sich alles um häusliche Pflege und Erste Hilfe. Unter anderem halten Anke Bösl und Maria Bertholdt vom Malteser Hilfsdienst sowie Tina Hösl vom BRK Vorträge. Wilhelm Fritz von der Polizeiinspektion Weiden erklärt, wie sich Senioren vor Einbrüchen, Haustürgeschäften und dem Enkeltrick schützen können. Seggewiß lobte den Seniorenbeauftragten Heidingsfelder und Susanne Meichner, Leiterin des Maria-Seltmann-Hauses bei einer Pressekonferenz für die Organisation und die Zusammenstellung des vielfältigen Programms.