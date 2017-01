Mit etwas Glück können die Besucher der Reise- und Freizeitmesse am 11. und 12. Februar 2017 in der Max-Reger-Halle einen von 26 Preisen gewinnen. Einfach am Leserreisenstand von Oberpfalz-Medien im Obergeschoss Teilnahme-Coupon ausfüllen und gleich abgeben.

1. Preis: 5-tägige Busreise an den Gardasee vom 22. – 26. März 2017 für 2 Personen im Doppelzimmer

Leistungen:

2. Preis: 2 Übernachtungen im 3 Sterne Hotel in Prag für 2 Personen im Doppelzimmer inkl. Frühstück bei Eigenanreise

Leistungen:

3. – 26. Preis: Tagesfahrt nach München inkl. Stadtführung am 22. Juli 2017 für je 2 Personen (also 24 x 2 Gäste)

Und hier die Gewinne:• Busfahrt im modernen Fernreisebus ab Weiden oder Amberg• 4 Übernachtungen im Doppelzimmer im Mittelklassehotel im Raum Gardasee• 4 x Frühstück• 4 x Abendessen inkl. Wasser & 1 Getränk (Hauswein, Bier oder Saft)• Begrüßungscocktail im Hotel• 1 x Musik-Unterhaltung im Hotel• Kaffee und Kuchen am Anreisetag• 2 x Übernachtung im Doppelzimmer im 3-Sterne-Hotel in Prag• 2 x Frühstück im Hotel• gültig in der Saison A (01.01. – 31.03.2017), andere Termine gegen Aufpreis buchbarDie Gewinner erhalten auf der Anreise noch eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen, nach Ankunft in München ist eine ca. 2-stündige Führung geplant. Bevor es wieder zurück nach Weiden und Amberg geht, können die Teilnehmer ihre Zeit individuell verbringen.Der Bus von Cermak-Reisen, mit dem die Reise erfolgt, wird auf der Reise- und Freizeitmesse im Außenbereich ausgestellt.Wir drücken die Daumen und wünschen allen Gewinnspiel-Teilnehmer viel Glück!