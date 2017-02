Die Vorbereitungen für die große Reise- und Freizeitmesse in der Weidener Max-Reger-Halle am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Februar, befinden sich auf der Zielgeraden.

Breites Vortragsangebot

"Der Zuspruch bei den Ausstellern ist sehr groß. Auf über 40 Ständen präsentieren sich die Anbieter. Dabei sind zum Beispiel Reiseveranstalter und Fitnessstudios, Ferienregionen stellen sich vor, Zweiradspezialisten, Thermen und Kommunen, auf dem Außengelände sind aber auch zahlreiche Autohäuser mit von der Partie, ebenso etwa ein Wohnmobilexperte", erklärt Hallen-Manager Johannes Häring. "Das wird eine sehr breit angelegte, informative Messe", freut er sich. "Und schon jetzt liegen Ausstellernachfragen für künftige Messen vor. Das zeigt mir, dass hier ein echter Bedarf vorhanden ist. Die Anbieter suchen den direkten Kontakt mit dem Kunden."Veranstaltet wird die Reise- und Freizeitmesse gemeinsam von der Max-Reger-Halle und den Oberpfalz-Medien. Deren Verkaufsleiter Alexander Hellwig sieht in dieser Form der Zusammenarbeit großes Potenzial: "Es ist gut für die Region, dass wir hier die Kräfte bündeln."Ilona Stadler, Marketing-Leiterin bei den Oberpfalz-Medien, verweist nicht nur auf die Angebotsvielfalt, die die Ausstellung bietet, sondern auch auf ein umfangreiches Rahmenprogramm. "An beiden Tagen gibt es von 10.30 Uhr bis Messeende Präsentationen und Vorträge rund um interessante Urlaubsthemen". Dabei geht es zum Beispiel um Radreisen, Kulturreisen im Baltikum, touristische Freizeitmöglichkeiten in der Region bis hin zu Abnehmangeboten. Konkrete Urlaubsziele stehen bei den Leserreisen-Präsentationen der Oberpfalz-Medien auf dem Programm, die gleich zwei Räume im ersten Obergeschoss in Anspruch nehmen. Vorführungen und Aktionen sind auf der Bühne im Erdgeschoss zu sehen.Mit etwas Glück können die Besucher der Messe darüber hinaus einen von 26 Reisepreisen gewinnen. "Einfach am Leserreisen-Stand einen Teilnahme-Coupon ausfüllen und bei uns abgeben", empfiehlt Ilona Stadler. Hauptgewinn ist eine Reise an den Gardasee. Die Messe in der Max-Reger-Halle hat am Samstag 11. Februar, von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag, 12. Februar, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.___Weitere Informationen im Internet: