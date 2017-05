Die Testosteron- und Abgaswerte in der Stadt steigen an diesem Tag vermutlich stark an. Die Auto-Tuner sind zu Gast und zeigen am Festplatz, wo die Liebe zum Auto hinführt.

Von 150 auf 427 PS

„Das Zebra“ und sein Auto

Der „Racing-Day“ zieht von Schwandorf zum ersten Mal auf den neuen Festplatz. Ein bisschen erinnert die Szenerie an ein Wochenende nachts auf dem Naabwiesen-Parkplatz, nur professioneller – und leiser. „Den pfeif ich gleich zurück“, sagt Klaus Rottmann und deutet auf einen tiefergelegten Sportwagen in aggressivem Gelb-schwarz, der die Flügeltüren hochgeklappt hat und seinen Motor dröhnen lässt. Rottmann organisiert zum 18. Mal das markenoffene Treffen der Auto-Tuner. Spontan hat es diesmal in seiner Heimatstadt geklappt. „Ich wollte das schon immer mal hier machen.“ Aus Rücksicht auf die Nachbarn gibt es diesmal keine Dezibel-Messung von Auspuff und Sound. Das fällt einigen Autobesitzern hörbar schwer. Immer wieder brüllt ein Motor auf wie ein Löwe, der in der Rangfolge ganz nach oben will.Knapp 300 Autos sind gekommen. Im Umkreis findet gleichzeitig ein Opel- und VW-Treffen statt, deshalb sind heute viele BMWs und US-Cars da – oder auch eine Mischung aus allem. Wie bei dem Fahrzeug von Stefan Vinitski aus Grafenwöhr. Auf seinem himmelblauen Auto prangt hinten das VW-Zeichen, Felgen und Bremsanlage sind von einem Porsche Cayenne, das 6-Gang-Getriebe ist aus einem Audi S3 entnommen und die Motorkompenenten stammen von US-Rennsportwägen. Allein für die Eintragskosten für den TÜV hat er schon 5000 Euro gezahlt. „Mein Fahrzeugschein ist mittlerweile eine ganze Bibel“, sagt Vinistki.Die Umbauten macht er alle allein, hat sich alles selbst beigebracht. Den Motor hat er vor zwei Wochen mit einem Turbolagerumbau noch einmal richtig aufgemotzt – auf 427 PS, von ursprünglich 150 PS. 15 000 Euro hat er allein in den Motor investiert. Trotz seiner getunten Pferdestärken darf der Wagen nur bei schönem Wetter an die Luft. Sonntags fährt Vinitski ihn aus zu Auto-Tuning-Treffen, dann kommt er wieder in die Garage. 5000 Kilometer fährt er in der Sommersaison höchstens damit. „Zum Einkaufen fahren ist das nichts. Der kommt in kein Parkhaus rein, dazu liegt er zu tief.“ Auch einige Oldtimer brummen hin und wieder vorbei. „Wir haben keine Grenzen. Was besonderes muss es sein“, beschreibt Rottmann die Voraussetzungen, um am Wettbewerb teilzunehmen.Sei es eine Leistungssteigerung am Motor, breiteres und tieferes Fahrwerk, Felgen für 10 000 Euro oder eine besondere Innenraum-Auskleidung. „Da kannst du unendlich viel Geld ausgeben“, sagt Rottmann. Doch das allein macht noch keinen Gewinner aus.„Bei mir ist es die Optik“, sagt ein Autobesitzer mit Zebraschirm. Sein Ford ist innen und außen mit Zebrastoff verkleidet, ein Zebra sitzt auf dem Beifahrersitz. Sein Name in der Szene, wenig überraschend: „Das Zebra“. Aus Roth bei Nürnberg ist der 33-Jährige angereist. „Das ist alles low-budget gebaut. Mir geht es darum, möglichst günstig möglichst viel zu machen.“ Um die Zebra-Ausstattung kümmert er sich selbst, an den Motor lässt er nur den Schrauber. Den ganzen Tag über prüft die Jury die unterschiedlichsten Fahrzeuge. Nicht nur viel PS, sondern auch Detailliebe und Einfallsreichtum sind gefragt. Was die Auto-Tuning-Szene ausmacht? Die „Liebe zum Auto“, sagt einer der Juroren, Die meisten sind schon als Kinder über die Eltern in die Szene hinein gewachsen. Felgen, Karosserie, Innenraum – ihnen entgeht nichts. Für jede Automarke gibt es unterschiedliche Bewertungsklassen, so dass die Juroren am Ende rund 80 Preise vergeben. „Das Zebra“ bekommt einen Pokal für den schönsten Ford auf dem Platz.Siegessicher gab sich Vinitski aus Grafenwöhr schon von Anfang an – „Das Auto hat bis jetzt bei jedem Event einen Preis bekommen“ – und auch diesmal hat es geklappt:Er hat nach Meinung der Jury einen der drei schönsten VWs.