Die Welt der Eisenbahn ist Horst Scheiners Leben. Wenn der Etzenrichter den Besuchern im Eisenbahnmuseum die Reihenfolge der Züge aufzählt, die im ersten Stock in einer Vitrine ausgestellt sind, kommen Namen, Jahreszahlen und Verwendungen wie aus dem Maschinengewehr geschossen.

Ansturm am Karfreitag

Postwaggon für einen Euro

Ganz oben in der Reihe steht der berühmte Orientexpress. "Der mit dem Mord von Agatha Christi von 1897", wie Scheiner weiß. Unter dem Orientexpress ist die deutsche Eisenbahngeschichte aufgereiht. "Der Braun-Blaue kam nach dem Ersten Weltkrieg. Dann 1928 der ,Rheingold', der von Hoek van Holland nach Basel fuhr."Aus dem "Rheingold sei der ,Henschel Wegmann Zug' hervorgegangen, dessen verkleidete Dampflok damals einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt habe. In der Vitrine wird den Eisenbahnfreunden die grün-violette Luxusausführung gezeigt. "Dann kommen die genieteten Waggons mit Mitropa-Speisewagen, die Schürzenwagen in der Reichsbahnzeit und der Karwendelexpress." Im unteren Bereich der Vitrine befinden sich Dieselloks mit Waggons, die in der Weidener PFA umgebaut wurden. Noch tiefer werden S-Bahnen gezeigt. Der Modelleisenbahnclub besitzt die weltweit größte Loksammlung im Maßstab 1:87 und ein Königlich-Bayerisches Bahnhofvorsteher-Büro.Das nach dem Stadtmuseum zweitälteste Museum in Weiden öffnet nur an bestimmten Tagen seine Pforten. Am Karfreitag war es wieder soweit. Anlass für einen regelrechten Besucheransturm. Scheiner läuft zur Hochform auf. Im Erdgeschoss, gleich hinter der Kasse, fahren Reisezüge und rangieren Güterloks durch zwei Räume, die durch einen Tunneldurchschlag miteinander verbunden sind. Insgesamt sind 22 Lokomotiven auf den Schienen unterwegs. Scheiner zeigt, informiert und schimpft. Er schimpft auf eine Handvoll Mitglieder, die 2013 den Verein verlassen mussten, weil sie die elektronische Modelleisenbahn auf Digitalbetrieb umstellen wollten. Weiland eine Zerreißprobe für den Verein, wie er berichtet.Mitunter seien an Öffnungstagen nur drei Club-Mitglieder anwesend. Einer müsse sich um die Technik kümmern, einer um die Kasse, der dritte um die Besucher. Würde der Schienenverkehr im Digitalbetrieb laufen, stünden alle um die Anlage herum, weil sich jeder für die jeweilige Lok, die er digital umgestellt habe, verantwortlich fühle. "Sie hätten sich den Kabelsalat ansehen müssen, der unter den Platten hing." Scheiner: "Für eine Vorführanlage kann ich digital nicht brauchen, basta!" Der Außenbereich des Museums wirkt hingegen alles andere als digital gesteuert. Hier wird das archaische Eisenbahnerleben gezeigt, wie es sich vor Hundert Jahren darstellte. Als es noch einen guten halben Tag dauerte, bis zwei Arbeiter mit Muskelkraft eine Schiene durchtrennten. Die funktionsfähige Sägevorrichtung ist auf der Rückseite des Museums zu sehen. "Heute geht das mit der Flex in einer Minute."Früher wurden die Schienen geschraubt, was das berühmte stoßende Fahrgeräusch ausmachte, später dann geschweißt. Anhand eines Trichters vor dem Eingang zeigt Scheiner, wie das Schweißen noch heute funktioniert. Es sind Schätze, die im und um das Museum ausgestellt sind. Hinter einer Eisenbahnschranke befindet sich ein Stellwerk aus dem späten 19. Jahrhundert.Im Hof liegen wie in einer Ausgrabungsstätte zentnerschwere Kilometersteine herum. "Wir können sie nicht aufstellen, wegen des Gewichts." An der Mauer sind bahntechnische Verkehrszeichen angebracht. Scheiner erklärt den interessierten Besuchern den Zweck dieser Schilder. Er weiß auch, warum der mitteleuropäische Spurbreite exakt 1435 Millimeter beträgt: "Das wurde dem Radabstand der Kutschen nachempfunden, die ja früher die Gleise nutzten."Für einen Euro hat Museumsdirektor Scheiner der damaligen PFA einen alten Postwaggon abgekauft, bei dem es nicht mehr zum Umbau gekommen ist. Der steht jetzt hinter dem Museum auf einem Abstellgleis. Im Inneren sind noch die Fächer zu sehen, in die Postbeamte Briefe sortierten. Außerdem befinden sich hier weitere Modelleisenbahnanlagen und ein Überblick über das Eisenbahngelände. Heuer feiert das Weidener Eisenbahnmuseum sein 45-jähriges Bestehen.