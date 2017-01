"Tanzen ist Lebensfreude", stellt Oberbürgermeister Kurt Seggewiß am Samstag beim "Blumenball" fest. Er dankt den Gärtnern und Floristen, die einen "Super-Job" gemacht und die Bürger mit dem buntesten Schwarz-Weiß-Ball der Saison beschenkt haben.

(hcz) Andreas Gloßner, der Obermeister der Gartenbaugruppe Weiden und Umgebung, freute sich über einen bis auf den letzten Platz ausverkauften Ball. Er berichtete von der harmonischen Zusammenarbeit mit 40 ehrenamtlichen Helfern beim Schmücken der Max-Reger-Halle mit Tausenden von Blumen, Gestecken und Sträußen. Er dankte auch den Sponsoren, ohne die so eine Veranstaltung nicht zu stemmen gewesen wäre. Die acht beteiligten Betriebe seien heuer von den Stadtwerken, der Stadtbau GmbH und vom Bauhof/Gärtnerei der Stadt unterstützt worden.Von einem bunten und herrlich duftenden Blumenmeer wurden die Gäste schon im Foyer empfangen. Primeln, Hyazinthen, Alpenveilchen und Narzissen säumten den Weg in den Saal. Die Gärtner beschenkten jede Dame bereits am Eingang mit einer Orchidee, die Herren mit Süßem. Der Gustl-Lang-Saal schließlich war mit großen Gestecken, Körben und Blumensträußen dekoriert. Auf den Tischen standen große weiße Orchideen-Arrangements.Die Gala- und Partyband "The Letters" aus Regensburg fand schnell den richtigen Draht zum Publikum. Nach der Eröffnung mit dem "Kaiserwalzer" spielten sie stets kurze, abwechslungsreiche Tanzrunden. Bis morgens um 2 Uhr war das Parkett immer gut besetzt.Für Verschnaufpausen sorgten drei wunderbare Auftritte. Die Jugendgarde der Weidener Narrhalla zeigte mit einer gut choreografierten Show-Einlage - in Anspielung auf ihr heuriges Faschingsmotto - "das verrückte (Teenager-) Leben".Mit Quickstep-, Walzer- und Tangoschritten wirbelte die Standard-Formation der Tanzschule Höllriegl durch den Saal. Schließlich traten 20 Boys und Girls des Vereins "Neustädter Faschingszug" mit einem rockig-wilden und temporeichen Schautanz auf.Das Neustädter Prinzenpaar Catharina I. und Andreas II. verliehen Obermeister Gloßner den Faschingsorden und bekamen im Gegenzug Blumensträuße, wie auch Claudia Höllriegls Truppe und die Weidener Narren. Jeder Besucher konnte am Ende des "Blumenballs" einen Teil der bunten Dekoration mit nach Hause nehmen - gut eingepackt gegen die eisige Kälte im Freien.