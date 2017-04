Staunen werden die Besucher dieser Dokumentation allemal. Gruseln können sie sich aber auch: Denn so ein Dinosaurier, der stündlich über den glatten Max-Reger-Hallen-Boden pirscht, dürfte schon eindrücklich sein. Und dieses freilaufende Urvieh ist nur eine Attraktion der Dinosaurier-Ausstellung, die am Sonntag, 30. April, in eben jener Max-Reger-Halle gastieren wird.

Schausteller Christoph Fantasia aus Ansbach präsentiert die Schau mit Stegosaurus, Triceratops und Co., teils in realer Größe. So begrüßt ein Zwölf-Meter-Brontosaurus neben einem sechs Meter hohen T-Rex, wie Kenner den Tyrannosaurus Rex liebevoll nennen, die Gäste. Teils bewegen sich die Augen im Schädel der Dinosaurier, teils röhren sie vor sich hin.In der Summe soll die Betrachtung der insgesamt etwa ausgestellten 35 Dinosaurier, der einstigen Herrscher der Welt, ein Informationsbild ergeben, wie es die Wissenschaft heute, 65 Millionen Jahre nach dem Aussterben der prähistorischen Tiere, zeichnet. "Lehrreich ist das für Jung und Alt", sagt Christoph Fantasia. Und für zehn glückliche Gewinner gratis. Oberpfalz-Medien verlost fünf Mal zwei Karten. Und so funktioniert's: Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137808401628 an und spricht das Stichwort "Dinosaurier", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band. Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Freitag, 28. April, um 14 Uhr geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von Oberpfalz-Medien und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück bei der Verlosung.