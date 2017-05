Eine Reichweite von bis zu 190 Kilometern bieten nach Herstellerinformationen moderne E-Bikes im ECO-Modus. Sie erhöhen die Mobilität auch von Senioren.

(rdo) Als Referenten zum Thema "E-Bikes in Theorie und Praxis" begrüßte Alfons Heidingsfelder als Seniorenbeauftragter der Stadt bei den Aktionstagen im Maria-Seltmann-Haus "Zu Hause Daheim" Polizeihauptkommissar Josef Argauer. Er vermittelt im Auftrag der Ortsverkehrswacht Weiden Wissen über E-Bikes. Man unterscheide zwischen Hinter-, Mittel- oder Vordernabenmotor. Am gängigsten sei der Mittelmotor. Pedelecs erreichen eine Geschwindigkeit bis zu 25 Stundenkilometern, für die schnelleren S-Pedelecs sei der 3er oder der frühere Klasse-B-Führerschein nötig sowie ein Versicherungskennzeichen.Die erhöhte Geschwindigkeit, im Gegensatz zum reinen Muskelantrieb, sollten Autofahrer und der Benützer selbst nicht unterschätzen. Der Verkehrsexperte appellierte für Sicherheit und empfahl deshalb, dass Radfahrer generell einen Helm aufsetzen sollten. Zu klären sei, ob die Privathaftpflichtversicherung Elektrofahrräder mit einschließe. Pedelecs müssen die Vorschriften für Fahrradfahrer beachten und auf den mit blauem Schild gekennzeichneten Radweg fahren. Ein seitlich gestrichelter Schutzstreifen wie in der Friedrich-Ebert-Straße, am Sindersberger-Seniorenheim vorbei, sollte benützt werden. Hier sei das Parken von Personenwagen nicht erlaubt, sondern nur das kurzzeitige Anhalten zum Einsteigen, zum Be- oder zum Entladen.Die Bedienung des Fahrradcomputers bei E-Bikes könne den Fahrer ablenken, gab Josef Argauer zu bedenken. Er empfahl das Einstellen des Computers auf verkehrsberuhigtem Terrain. Dort sollte auch das Anfahren geübt werden. Zu berücksichtigen sei das größere Gewicht des Gefährts durch den Akku und der damit verbundene längere Bremsweg. Gute E-Bikes verfügten über Scheibenbremsen.Bei längeren Touren sollte das Ladekabel mitgeführt werden, da es an Ladestationen häufig nicht vorhanden sei. Es seien mindestens ein- bis eineinhalb Stunden einzurechnen, bis die Ladung für die nächste Tour ausreiche. Im Winter empfahl der Experte Akkupflege und eine Lagerung bei Innenraumtemperatur, da ein Ersatz-Akku mit mindestens 500 Euro zu Buche schlage.