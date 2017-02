Fairnesspreis für die Ministranten

Die Ministranten der Pfarrei St. Nikolaus Unterauerbach nahmen kürzlich am Minicup, einem Fußballturnier für Ministrantenmannschaften in der Sporthalle des Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasiums in Nabburg teil. Ausgerichtet wurde das Turnier von den Minis der Pfarrei St. Johannes Nabburg. In vier Spielen gegen die Teams aus Eschenbach, Windischeschenbach, Pfreimd und Altenstadt gab es für die Minis aus Unterauerbach zwei torlose Unentschieden, zwei Partien gingen knapp verloren. Doch einen Preis haben sie schließlich auch errungen: Zusammen mit dem Team der Pfarreiengemeinschaft Schwarzenfeld/Stulln wurden die Minis aus Unterauerbach zum fairsten Team gewählt und mit dem Fairnesspreis - einem Ball - belohnt. Gecoacht wurde das Mini-Team von Pfarrgemeinderatssprecher Franz Grabinger. Bild: ga